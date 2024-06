OpenAI şi Time au încheiat un acord pe mai mulţi ani pentru a îmbunătăţi ChatGPT cu conţinut jurnalistic

OpenAI şi revista Time au anunţat joi ”un acord pentru conţinut pe mai mulţi ani” care va permite OpenAI să acceseze articolele actuale şi arhivate din mai mult de 100 de ani din istoria Time, transmite CNBC, citată de News.ro.

Startupul susţinut de Microsoft va putea afişa conţinutul Time în chatbot-ul său ChatGPT ca răspuns la întrebările utilizatorilor, potrivit unui comunicat de presă, şi să folosească conţinutul Time ”pentru a-şi îmbunătăţi produsele” sau, probabil, pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.

Utilizarea de către OpenAI a conţinutului Time va include o citare şi un link către sursa originală.

Ca parte a acordului, Time va avea acces la tehnologia OpenAI pentru ”a dezvolta produse noi pentru publicul său”, se spune în comunicat.

Ştirea urmează unui parteneriat similar anunţat de OpenAI şi News Corp, în mai, ceea ce permite OpenAI să acceseze articolele actuale şi arhivate de la magazinele News Corp., inclusiv The Wall Street Journal, MarketWatch, Barron’s, The New York Post şi multe altele.

Reddit a anunţat, de asemenea, în mai că va parteneră cu OpenAI, permiţând companiei să-şi antreneze modelele AI pe conţinutul Reddit.

Parteneriatele au loc în urma unui număr tot mai mare de procese împotriva companiilor AI pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor.

În decembrie, The New York Times a intentat un proces împotriva Microsoft şi OpenAI, susţinând încălcări ale proprietăţii intelectuale legate de conţinutul său jurnalistic care apare în datele de instruire ale ChatGPT.

The Times încearcă să tragă la răspundere Microsoft şi OpenAI pentru ”miliarde de dolari în daune legale şi reale” legate de ”copierea şi utilizarea ilegală a lucrărilor de valoare unică ale Times”, potrivit unui dosar depus la Tribunalul Districtual al Districtului de Sud din New York.

OpenAI nu a fost de acord cu caracterizarea evenimentelor de către Times.

În 2023, un grup de autori proeminenţi din SUA, inclusiv Jonathan Franzen, John Grisham, George R.R. Martin şi Jodi Picoult, au dat în judecată OpenAI, acuzând încălcarea drepturilor de autor în utilizarea lucrărilor lor pentru a instrui ChatGPT. În iulie, doi autori au intentat un proces similar împotriva OpenAI, susţinând că cărţile lor au fost folosite pentru a antrena chatbotul companiei fără consimţământul lor.