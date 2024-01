Omul de afaceri Valentin Resmeriţă este candidatul PNL pentru funcţia de primar la Focşani

Omul de afaceri Valentin Resmeriţă este candidatul PNL pentru Primăria Focşani la alegerile locale din toamna acestui an, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele organizaţiei PNL Vrancea, Cătălin Toma, citat de Agerpres.

„Demarăm o campanie la nivelul judeţului Vrancea care se numeşte ‘Oameni de ispravă’. În acest an 2024 vom avea câteva rânduri de alegeri, alegeri care sunt extrem de importante la nivelul judeţului şi la nivel naţional. De aceea considerăm că PNL Vrancea are datoria de a găsi şi de a promova oameni de ispravă pentru tot ceea ce înseamnă administraţia publică locală şi, bineînţeles, centrală. Suntem astăzi în situaţia în care vom discuta despre Focşani. Începem cu municipiul Focşani şi am deosebita plăcere să avem astăzi alături de noi un antreprenor de succes, un om care, începând de astăzi, doreşte să se alipească, să intre în această echipă a PNL Focşani, respectiv PNL Vrancea. Intenţia dumnealui este clară, este de a se implica în ceea ce înseamnă viaţa acestui frumos municipiu (…) Domnul Valentin Resmeriţă doreşte să iniţieze un proiect în aşa fel încât (…) să dăm sau să redăm Focşaniului farmecul de altădată”, a declarat Cătălin Toma, în conferinţa de presă.

Valentin Resmeriţă a afirmat că s-a alăturat echipei PNL Vrancea pentru că doreşte o altfel de administraţie la nivelul municipiului Focşani, în care cetăţenii să fie parteneri ai structurilor de conducere şi să fie consultaţi în deciziile majore pentru oraş.

„În calitate de membru al acestei echipe, al PNL, doresc să punem bazele unei administraţii în oraşul Focşani care să schimbe cumva direcţia. (…) Mi-aş dori foarte mult să se schimbe puţin mentalitatea celor din administraţia locală, să reuşim să fim parteneri cu cetăţenii, în sensul că aceştia trebuie atraşi drept parteneri în proiectele pe care dorim să le implementăm. Iar aceste proiecte, cel puţin în viziunea mea, doresc să nu fie doar construcţii de clădiri şi trotuare, doresc să fie şi o relaţie de parteneriat între administraţie şi cetăţeni, în care cetăţenii să fie tot timpul incluşi, să fie atraşi în ceea ce se întâmplă în oraşul Focşani”, a spus Valentin Resmeriţă.

El a arătat că în afacerile pe care le-a construit şi-a dorit ca aceia cu care a lucrat să fie partenerii săi, nu subordonaţi, iar acest lucru doreşte să îl implementeze şi în primărie, ca angajaţii municipali să fie partenerii săi în administrarea oraşului, precum şi la dispoziţia cetăţeanului contribuabil.

„De asemenea, aşa cum am procedat întotdeauna şi în afaceri, voi încerca să transfer din aceste experienţe sau abilităţi, voi încerca să transfer către administraţie, să identificăm soluţii de implementare a unor proiecte. (…) La Focşani, există o singură idee pe care se merge, o singură idee a unui singur om. M-aş gândi că lucrul acesta se poate schimba printr-o administraţie coerentă şi alegând bine oamenii care participă la astfel de proiecte. De asemenea, mă gândesc că focşănenii ar trebui să participe la deciziile importante care se iau în acest oraş, prin decizii importante înţelegând aspecte care modifică structura iniţială a oraşului. Cetăţenii trebuie întrebaţi dacă vor lucrurile acelea. Nu doresc altceva decât să fiu primarul acestui oraş şi să pot îndrepta ce mai este de îndreptat”, a arătat Valentin Resmeriţă.

Omul de afaceri vrâncean a declarat că a fost curtat şi în trecut de PNL, dar că anul acesta s-a decis „să pună umărul” pentru a reda oraşului „ştaiful de altădată”.

„Eu mi-am petrecut peste jumătate din viaţă muncind aici, în acest oraş. Toată munca mea eu am investit-o aici, nu în altă parte. Aici. Eu n-am cum să-mi iau munca, nu am cum să-mi iau fabrica, nu am cum să-mi iau tot ce am construit în oraşul Focşani şi să plec. Niciodată. Copiii mei se vor întoarce aici, sunt la studii, aici se vor întoarce. Familia mea aici va fi, pentru că aici eu le-am înfipt rădăcinile. Şi din acest motiv m-am decis să încerc să pun umărul, pentru că eu consider că oraşul Focşani merită să i se redea ştaiful de altădată”, a mai afirmat candidatul PNL.

Valentin Resmeriţă este unic asociat al unei societăţi din Focşani în domeniul comerţului cu materiale de construcţie şi producţiei de elemente metalice pentru construcţii. Societatea pe care acesta o conduce a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.