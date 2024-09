Olivia Nuzzi, una dintre cele mai apreciate ziariste din SUA, concediată după ce a dezvăluit o relație cu Robert Kennedy Jr.

Una dintre cele mai apreciate ziariste din presa scrisă din SUA, Olivia Nuzzi, a fost concediată de la New York Magazine după ce publicația a anunțșat că Nuzzi a dezvăluit că „s-a angajat într-o relație personală cu un fost subiect relevant pentru campania 2024 în timp ce relata despre campania electorală”, transmite CNN.

E vorba despre Robert F. Kennedy Jr. care a candidat la președinție ca independent și și-a anunțat recent susținerea pentru Donald Trump.

Un purtător de cuvânt al lui Kennedy a declarat pentru CNN: „Domnul Kennedy a întâlnit-o pe Olivia Nuzzi o singură dată în viața sa, pentru un interviu solicitat de ea, care a dat naștere unui articol de presă”.

Într-o declarație pentru CNN, Nuzzi a spus că relația ei cu un subiect de reportaj a „devenit personală” și că regretă că nu a dezvăluit-o publicației.

„La începutul acestui an, natura unor comunicări între mine și un fost subiect de reportaj a devenit personală. În acea perioadă, nu am relatat direct despre subiect și nici nu l-am folosit ca sursă”, a declarat ea. „Relația nu a fost niciodată fizică, dar ar fi trebuit să fie dezvăluită pentru a preveni apariția unui conflict. Regret profund că nu am făcut acest lucru imediat și îmi cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, în special colegilor mei de la New York.”

Într-o notă adresată cititorilor, revista a precizat că Nuzzi este „în prezent în concediu”.

Nuzzi a scris un profil al lui Kennedy în noiembrie anul trecut, iar de atunci a scris numeroase alte articole despre Trump și campania 2024.

Kennedy este căsătorit cu actrița Cheryl Hines din 2014. Un reprezentant al lui Hines a refuzat să comenteze vineri despre relația sa cu Nuzzi. Deși Hines a sprijinit candidatura soțului ei la președinție, apărând la evenimentele de campanie, ea nu a comentat decizia lui Kennedy de a-l sprijini pe Trump.