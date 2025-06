Oleksandr Usyk, propunere provocatoare pentru Donald Trump: „Să vină în Ucraina și să trăiască în casa mea (…) În fiecare noapte, o bombă zboară deasupra casei mele”

Campionul mondial la box, la categoria grea, Oleksandr Usyk, i-a lansat o propunere provocatoare președintelui SUA Donald Trump într-un videoclip difuzat duminică de BBC. Usyk îl invită pe Trump să locuiască timp de o săptămână în casa sa din Ucraina pentru a înțelege mai bine realitatea războiului trăită zilnic de ucrainieni, potrivit L’Equipe.

Unified heavyweight champion Oleksandr Usyk has offered US president Donald Trump the chance to live in his house for a week to experience the reality of the war in Ukraine. pic.twitter.com/uWvQIwjtGp

— BBC Sport (@BBCSport) June 8, 2025