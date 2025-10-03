Olanda se opune accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE

Olanda nu susține un proces accelerat de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra menținerii principiului unanimității în procesul decizional al UE. Oficialii olandezi susțin că orice modificare a regulilor existente ar necesita consimțământul tuturor statelor membre, potrivit DW și Trouw.nl, citate de presa ucraineană.

Prim-ministrul olandez Dick Schoof a declarat după o reuniune a liderilor UE la Copenhaga că țara sa nu susține propunerea președintelui Consiliului European, António Costa, privind un proces accelerat de aderare a Ucrainei la UE prin înlocuirea unanimității cu votul cu majoritate calificată.

„Viitorul Moldovei și al Ucrainei se află în UE, dar schimbarea regulilor nu este calea corectă de urmat”, a subliniat Schoof.

Păstrarea dreptului de veto

Țările de Jos se opun ferm renunțării la dreptul de veto național, chiar dacă acest lucru ar da prioritate aderării Ucrainei. Schoof a subliniat că guvernul său continuă să adere la criteriile de la Copenhaga, care impun aprobarea unanimă a deciziilor cheie ale UE.

El a adăugat că orice reformă instituțională trebuie aprobată de toate statele membre, menționând că, deși respectă inițiativa lui Costa, adevărata cale de urmat este să se intensifice presiunea asupra Ungariei, care continuă să blocheze negocierile.

Argumente și dialog cu Ucraina

„În ochii președintelui Zelenski, fiecare întârziere face ca Uniunea Europeană să pară un pic mai îndepărtată”, a spus Schoof. El a adăugat că a discutat deja această poziție cu liderul ucrainean și intenționează să o facă din nou în viitorul apropiat.

Progresul Ucrainei

Ucraina a finalizat etapa finală de verificare a legislației sale în ceea ce privește conformitatea cu standardele UE — un proces care a durat 15 luni, unul dintre cele mai rapide dintre țările candidate.

Prim-ministrul ucrainean Iuliia Sviridenko a îndemnat Comisia Europeană să accelereze pregătirea documentelor tehnice pentru aderare, menționând că în 2025 se așteaptă un sprijin financiar din partea UE în valoare de 16,5 miliarde de euro.

Între timp, Ungaria continuă să își mențină opoziția de lungă durată față de aderarea Ucrainei la UE, indiferent de poziția Rusiei.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a sosit în Ucraina pentru a evalua alinierea legislației naționale la standardele UE, marcând un pas pregătitor către deschiderea negocierilor pentru aderarea țării la Uniune.