Oficiali SUA anunță sosirea primului tanc american Abrams în Ucraina

Oficialii americani au anunțat sosirea primului din cele aproximativ 31 de tancuri Abrams de fabricație americană promise Ucrainei, în cadrul unei livrări inițiale a unui număr nespecificat de tancuri, care va fi urmată de alte tancuri, relatează The New York Times, citat de The Guardian.

UPDATE Informația a fost confirmată și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Vești bune de la ministrul Umerov. „Abrams” sunt deja în Ucraina și se pregătesc să întărească brigăzile noastre. Sunt recunoscător aliaților pentru îndeplinirea acordurilor! Căutăm noi contracte, extinzând geografia de aprovizionare”, a scris Zelenski pe Telegram.

Abrams se va număra printre alte tancuri din arsenalul ucrainean pe care Kievul le-ar putea folosi pentru a pătrunde și, eventual, pentru a recupera teritoriul deținut de ruși în regiunile estice și sudice ale Ucrainei, unde luptele se prelungesc de luni de zile fără progrese majore. Dar Kyrylo Budanov, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, a avertizat că Abrams ar trebui să fie desfășurate „într-un mod foarte personalizat, pentru operațiuni foarte specifice și bine concepute”, altfel riscă să fie distruse.

Dacă vor fi pur și simplu trimise în prima linie pentru a încerca să străpungă apărarea rusă, a declarat săptămâna trecută generalul Budanov într-un interviu acordat unui blog militar american, ‘nu vor trăi prea mult timp pe câmpul de luptă’. Trebuie să fie folosite în acele operațiuni de pătrundere, dar foarte bine pregătite’.

Decizia americană de a dona tancurile Abrams a deblocat transferul din partea națiunilor europene a câtorva zeci de tancuri Leopard fabricate în Germania, o altă armă occidentală sofisticată, pe care Berlinul nu a fost dispus să o permită fără un angajament similar din partea Statelor Unite. Marea Britanie a livrat cel puțin 14 dintre tancurile sale Challenger 2 în primăvară.