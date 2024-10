Oamenii de ştiinţă au dezvoltat algoritmi care contribuie la prognozarea cutremurelor majore

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat algoritmi care contribuie la o mai bună înţelegere a faptului că seismele mici care cresc brusc în frecvenţă şi în intensitate pot semnala un cutremur iminent de mare amploare, potrivit unui studiu publicat vineri, informează agenţia de presă Xinhua, transmite Agerpres.

Există anumite secvenţe de seisme care se produc înainte de majoritatea cutremurelor mari, au precizat autorii acestui studiu, ce a fost publicat în revista Seismological Research Letters.

Modelul de prognoză a cutremurelor EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale) ar putea ajuta la prognozarea viitoarelor cutremure majore cu câteva luni sau chiar decenii înainte ca ele să se producă, în funcţie de magnitudinea acestora, au declarat cercetătorii de la GNS Science din Noua Zeelandă şi de la Centrul de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ) din Germania.

Potrivit autorilor studiului, EEPAS a avut rezultate bune în cadrul testelor globale şi este un contributor important la prognoza publică a cutremurelor în Noua Zeelandă şi la Modelul naţional de risc seismic al Noii Zeelande.

„Munca noastră este esenţială pentru a avansa în înţelegerea modului în care activitatea seismică se acumulează înainte de producerea unui cutremur de mari dimensiuni”, a declarat Annemarie Christophersen, cercetătoare la GNS Science Hazard and Risk, principala coordonatoare a studiului.

Aceste resurse ajută la luarea unor decizii mai bune cu privire la locul unor construcţii şi la prioritizarea consolidării infrastructurii existente pentru a face Noua Zeelandă mai rezistentă la cutremurele majore, a adăugat Annemarie Christophersen.