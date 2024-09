O postare a Barbrei Streisand despre fiica și ginerele lui Donald Trump a devenit virală.“Nici un cuvânt despre cum au făcut 82 de milioane de dolari”

O postare pe X a actriței Barbra Streisand a devenit virală în doar câteva ore, după ce a comentat la adresa Ivankăi Trump, fiica fostului președinte, și a lui Jared Kushner, soțul acesteia.

Marți, cântăreața și actrița, în vârstă de 82 de ani, a postat pe X, cunoscut anterior ca Twitter mesajul: „Presa a fost obsedată de Hunter Biden. Dar abia un cuvânt despre cum Jared Kushner și Ivanka Trump, care au făcut 82 de milioane de dolari în timp ce lucrau la Casa Albă”. Postarea a obținut 2,5 milioane de vizualizări și 86.000 de aprecieri, precum și 21.000 de retweet-uri și 10.000 de comentarii.

The press was obsessed with Hunter Biden. But barely a word about how Jared Kushner and Ivanka Trump made 82 million dollars while working in the White House.

