O nouă specie de șarpe gigant a fost descoperită în pădurea tropicală amazoniană / Se crede că este cel mi mare șarpe din lume

Oamenii de știință care lucrează în pădurea tropicală amazoniană au descoperit o nouă specie de șarpe, despre care se spune că este cel mai mare din lume, transmite CNN.

O echipă de la Universitatea din Queensland a călătorit în Amazonul ecuadorian pentru a căuta anaconda verde nordică (Eunectes akayima), care nu fusese documentată până acum, în urma unei invitații din partea poporului Waorani de a observa anacondele „despre care se zvonește că sunt cele mai mari din lume”, potrivit oamenilor de știință.

Echipa s-a alăturat vânătorilor într-o expediție de 10 zile în regiunea Bameno din Teritoriul Baihuaeri Waorani, înainte de a vâsli în josul sistemului de râuri pentru a „găsi mai multe anaconde pândind în apele puțin adânci, la pândă după pradă”, a declarat într-un comunicat profesorul Bryan Fry, biolog de la Universitatea din Queensland, care a condus echipa.

Anacondele sunt șerpi giganți, non-veninoși, care se găsesc în sau în apropierea apei în zonele calde din America de Sud.

„Dimensiunea acestor creaturi magnifice a fost incredibilă – o femelă anaconda pe care am întâlnit-o măsura o lungime uimitoare de 6,3 metri”, a declarat Fry despre descoperirea echipei, care a fost făcută în timpul filmărilor pentru viitorul serial al National Geographic „Pole to Pole with Will Smith”.

De asemenea, echipa a mai spus că a auzit mărturii anecdotice potrivit cărora șerpi de 7,5 metri și 500 de kilograme au fost văzuți în zonă.

Anacondele verzi sunt cei mai grei șerpi din lume, potrivit Muzeului de Istorie Naturală din Marea Britanie, care a precizat că cel mai greu individ înregistrat vreodată cântărea 227 de kilograme. Acesta măsura 8,43 metri lungime și 1,11 metri lățime.