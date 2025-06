O nouă ediţie a Festivalului Samfest Jazz & Wine, în acest week-end, în centrul vechi al municipiului Satu Mare

O nouă ediţie a festivalului „Samfest Jazz&Wine” va avea loc în acest weekend în municipiul Satu Mare, pentru prima dată în centrul vechi recent renovat, a informat principalul organizator, Centrul Cultural ‘G.M. Zamfirescu’, transmite Agerpres.

„În perioada 20-22 iunie, jazzul şi vinul îşi dau întâlnire în centrul istoric al oraşului! Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural ‘G.M. Zamfirescu’ aduc atmosfera serilor de vară organizând o nouă ediţie a Samfest Jazz&Wine într-o locaţie nouă, un loc ce se potriveşte ca o mănuşă, Piaţa Libertăţii şi strada Ştefan cel Mare. Publicul este aşteptat să trăiască o adevărată experienţă muzicală şi să se delecteze cu o selecţie variată de vinuri. Şi în acest an, evenimentul aduce pe scenă formaţii de jazz recunoscute pe plan internaţional, iar pe ‘strada vinului’, zece crame îşi vor prezenta cele mai alese vinuri”, au precizat organizatorii.

Vineri, în prima seară, intră în scenă două formaţii conduse de artişti originari din Satu Mare. Koncz Kriszta Group – o formaţie alcătuită din şapte muzicieni excepţionali, condusă de Koncz Kriszta, aduce un univers muzical sensibil şi dinamic. Kitzavi Tzalon, sub conducerea lui Stephanie Semeniuc, îmbină neo soul, funk şi hip-hop cu elemente de jazz într-un stil autentic şi captivant.

În celelalte zile, scena sătmăreană îi va găzdui pe Sorvina, artistă născută la New York şi stabilită în Berlin, care a cucerit recent publicul de la Jazz in the Park, pe Manu Delago, celebru muzician şi compozitor de handpan, cunoscut şi pentru colaborările sale cu Bjork, Olafur Arnalds sau Cinematic Orchestra, dar şi pe Amphitrio, un trio bucureştean de jazz contemporan care reuneşte fineţea jazzului scandinav cu energia ritmurilor balcanice.

Pe scenă va urca şi trupa Fusion Maze, o formaţie cu membri de origine din judeţul Satu Mare şi un repertoriu în care se contopesc elemente de rock, funky, jazz şi ambient, dar şi Mara Halunga, care aduce piese ce celebrează diversitatea culturală prin melodii şi ritmuri braziliene, condimentate cu influenţe muzicale româneşti.

De asemenea, în tot acest timp va avea loc şi târgul de viniluri.