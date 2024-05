O locuință de 18 mp costă minim 276 de mii de euro în Milano / 46 de garsoniere de sub 20 de metri pătrați sunt scoase la vânzare

Conform normelor de construcție din Milano, pentru ca un apartament să fie declarat locuibil, acesta trebuie să aibă o suprafață minimă de 28 de metri pătrați, cu excepția cazului în care este construit anterior anului 1975. Cu toate acestea, sunt de vânzare zeci de astfel de apartamente, la prețuri ce pleacă de la minim 270 de mii de euro, adică peste 15.000 de euro pe metru pătrat, scrie Corriere della Sera.

Acesta este cazul unui apartament de 18 metri pătrați de pe Via Cadore, din centrul orașului, care, într-o clădire definită ca fiind de lux mediu, este situat la parter și oferă, datorită vederii unei terase interioare, „o experiență de viață fără egal”. Un privilegiu care, bineînțeles, are un cost, în acest caz 276.000 de euro pentru 18 metri pătrați, adică 15.333 de euro pe metru pătrat.

Locuința din Via Cadore are cel mai mare preț pe metru pătrat, dar nu și cel mai mare preț total. Recordul este deținut de 20 de metri pătrați în Corso Genova, oferită la 295.000 de euro, aproape 15.000 de euro pe metru.

Este vorba de un apartament la parter, deja mobilat, prezentat ca o proprietate de lux într-o clădire din anii 1950. Este anunțată ca fiind un ”pied-à-terre ideal” sau ca o proprietate care poate fi închiriată pe termen scurt, având în vedere locația sa centrală, precum și pentru chirii pentru studenți, având în vedere proximitatea sa cu Universitatea Cattolica.

Pentru o altă locuință se cer 250.000 de euro. Are 20 de metri pătrați, însă se poate și închiria: cu 10 mii de euro plus cheltuieli, pe an.