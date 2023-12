O gondolă din Veneția s-a răsturnat după ce turiștii au refuzat să se așeze și să nu-și mai facă selfie-uri

Un grup de turiști a căzut într-un canal din Veneția când gondola în care călătoreau s-a răsturnat după ce nu au ascultat ordinul de a nu mai face selfie-uri și de a se așeza, scrie The Guardian.

Gondolierul, care a încercat o manevră dificilă în timp ce conducea vasul pe sub un pod din apropierea zonei Pieței San Marco, a ajuns și el în apă înainte de a se grăbi să își salveze pasagerii.

Potrivit relatărilor din presa locală, turiștii din China își făceau selfie-uri pe fundalul faimoaselor obiective turistice ale orașului atunci când a avut loc incidentul, care a fost filmat și distribuit pe scară largă pe internet.

VENICE—Tourists capsize gondola after refusing to stop moving for selfies.pic.twitter.com/wFe6AVLldZ

— Bree A Dail (@breeadail) December 6, 2023