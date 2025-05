O genă ar putea explica parțial de ce bărbații sunt mai înalți decât femeile

În medie, bărbații sunt cu 13,7 cm mai înalți decât femeile. Totuși, acest lucru nu este valabil pentru toate speciile, deoarece la multe animale, femelele tind să fie mai înalte decât masculii, cum ari cazul la mamifere, păsări și reptile. Așadar, de ce în specia umană bărbații sunt în general mai înalți decât femeile?, se întreabă Le Figaro.

O explicație parțială a acestui fenomen a fost găsită de cercetătorii de la Geisinger College of Health Sciences din Danville (Pennsylvania), care și-au publicat concluziile luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

Bărbații au un cromozom X și un cromozom Y, în timp ce femeile au doi cromozomi X (unul activ și unul în mare parte inactiv, numit Xi). Se știe că acești cromozomi sexuali adăpostesc factori genetici care contribuie la înălțime, în special gena SHOX, care este situată aproape de capătul cromozomului. Deoarece gena SHOX este prezentă atât pe cromozomul X, cât și pe cromozomul Y, cercetătorii s-au întrebat dacă are un efect diferit asupra fiecărui cromozom și dacă posesia unui cromozom Y crește înălțimea unei persoane.

Pentru a-și testa ipoteza, oamenii de știință au căutat persoane cu un număr mai mare sau mai mic decât cel așteptat (doi) de cromozomi X și/sau Y, o afecțiune cunoscută sub numele de aneuploidie (când celula nu are 46 de cromozomi). Pentru a le identifica, oamenii de știință au analizat profilurile genetice stocate în trei biobănci (depozite de date genetice și medicale anonimizate) ale unui milion de persoane. Una dintre acestea era situată în Regatul Unit, iar celelalte două în Statele Unite.

Folosind datele colectate, echipa a reușit să identifice 1.225 de persoane cu cromozomi X sau Y lipsă sau în plus. Trebuie remarcat faptul că unele dintre aceste patologii, cum ar fi cele ale persoanelor cu un singur cromozom X și fără cromozom Y (sindromul Turner), erau deja cunoscute ca fiind asociate cu probleme de sănătate, cum ar fi statura anormal de mică.

3,1 cm în plus

Oamenii de știință au arătat că un cromozom Y suplimentar a dus la o înălțime mai mare decât un cromozom X suplimentar, indicând faptul că gena SHOX este exprimată diferit pe cromozomii X și Y. Ei afirmă că au descoperit că un cromozom Y suplimentar „conferă o înălțime cu 3,1 cm mai mare”, „independent de variabilele hormonale”. „Această constatare este în concordanță cu ipoteza conform căreia expresia SHOX redusă la femei conduce la o diferență clară de înălțime între sexe”.

La bărbați, genele SHOX de pe cromozomii X și Y sunt pe deplin active. Cu toate acestea, o femeie cu doi cromozomi X are o doză ușor mai mică de genă SHOX, deoarece cea situată pe cromozomul Xi este mai puțin activă. Prin urmare, bărbații beneficiază de un efect ușor mai mare al genei SHOX.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru explică aproape un sfert (22,6%) din diferența de înălțime medie dintre bărbați și femei. Cu toate acestea, Dr. Matthew Oetjens, care a condus studiul, subliniază că alte caracteristici, în special hormonii sexuali, sunt responsabile pentru cea mai mare parte a acestei diferențe și că alți factori genetici ar putea juca un rol.