O fosilă veche de 270 de milioane de ani a fost denumită după Kermit the Frog, din The Muppet Show

După ce a devenit celebru în întreaga lume datorită numeroaselor filme de succes și emisiuni TV, care i-au adus o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, Kermit the Frog mai are o altă recunoaștere: o fosilă veche de 270 de milioane de ani a primit numele său, notează The Guardian.

Oamenii de știință au descoperit o specie de strămoș al unui amfibian străvechi, pe care au numit-o Kermitops gratus, datorită asemănării cu vedeta verde strălucitor din The Muppet Show.

Se crede că aceste creaturi preistorice se numără printre primii amfibieni adevărați și reprezintă un pas evolutiv cheie în tranziția vieții de la apă la uscat.

Specimenul a fost descoperit în urmă cu patru decenii într-o zonă din Texas, SUA, cunoscută sub numele de Red Beds, dar a rămas neexaminată în colecția de fosile a Muzeului Național de Istorie Naturală Smithsonian.

Calvin So, student la doctorat la Universitatea George Washington din Washington DC, a declarat: „Folosirea numelui Kermit are implicații semnificative pentru modul în care putem face legătura între știința realizată de paleontologi în muzee și publicul larg.

„Deoarece acest animal este o rudă îndepărtată a amfibienilor de astăzi, iar Kermit este o icoană a amfibienilor din zilele noastre, acesta a fost numele perfect pentru el”.