O femeie ruso-estonă a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Moscovei

O femeie ruso-estonă a fost condamnată marţi de un tribunal din Estonia la trei ani de închisoare, fiind găsită vinovată de transmiterea de informaţii către serviciile de securitate ruse, relatează AFP, citată de Agerpres.ro.

Conform parchetului, Erna Moisejeva, în vârstă de 63 de ani, lucra cu serviciul de securitate rus FSB, furnizând informaţii despre tehnologia militară din Estonia, ţară membră a NATO.

De asemenea, ea a fost acuzată de transmiterea de informaţii despre poliţişti estoni, precum şi despre persoane care trăiesc în Rusia şi care lucrează în Estonia, a precizat parchetul într-un comunicat.

Erna Moisejeva a încercat de două ori să treacă în Rusia din Estonia pe jos, transportând vinuri scumpe, încălcând interdicţia de export de bunuri de lux în Rusia, dar a fost arestată de fiecare dată de vameşi, transmite Agerpres.

„Serviciile de securitate ruse cartografiază sentimentele din societatea estonă şi atitudinile estonilor pentru a găsi noi recruţi sau a desfăşura campanii de influenţă”, a declarat procuroarea statului, Triinu Olev-Aas.

„Prin urmare, chiar şi informaţiile aparent fără importanţă pot fi cruciale, de aceea reacţionăm cu hotărâre la orice relaţie sau cooperare anti-estonă cu serviciile de securitate ruse”, a adăugat ea.

Taavi Narits, director adjunct al Serviciului de Securitate Internă din Estonia (ISS), a declarat că firmele estone ce angajează cetăţeni care au dublă naţionalitate şi care locuiesc în Rusia „ar trebui să fie conştiente de riscurile” legate de aceşti angajaţi.

„O forţă de muncă mai ieftină nu compensează faptul de a pune în pericol securitatea ţării”, a declarat el.

Erna Moisejeva poate atac în apel condamnarea sa.