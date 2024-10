O comoară de 2.500 de monede de argint, îngropată timp de o mie de ani, a fost vândută pentru suma record de 5 milioane de euro

Un grup de șapte britanici a vândut cele aproximativ 2.500 de monede pe care descoperite cu ajutorul detectoarelor de metale în sudul Angliei pentru 5,1 milioane de euro, un record pentru o descoperire arheologică în Regatul Unit. Comoara datează din timpul cuceririi normande din secolul al XI-lea, potrivit BFM TV.

Tezaurul a fost descoperit în 2019 de cei șapte britanici în Chew Valley, în comitatul Somerset din sudul Angliei. Comoara a fost cumpărată de South West Heritage Trust, un organism responsabil de conservarea patrimoniului din sud-vestul țării, cu ajutorul Loteriei Naționale Britanice.

A remarkable hoard of silver pennies, the Chew Valley Hoard, dating from the turmoil of the Norman Conquest has been secured for the UK thanks to a £4.4m #NationalLottery award for @SWHeritageTrust 🙌 (1/2) pic.twitter.com/DsqChVKPVE

