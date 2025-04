O asociaţie din Giurgiu contestă în instanţă taxa auto instituită prin vot al Consiliului Local / Povara fiscală trebuie plătită de proprietarii de maşini care nu deţin şi locuri de parcare

O asociaţie din Giurgiu contestă la Tribunal aşa-numita taxă specială pentru dezvoltare urbană în municipiul Giurgiu, aprobată în luna februarie prin vot al Consiliului Local. Reprezentanţii asociaţiei anunţă că e vorba despre un proces colectiv, la care participă „sub o formă sau alta” peste o mie de persoane. Povara fiscală trebuie plătită, conform deciziei aleşilor locali giurgiuveni, de către proprietarii de maşini care nu deţin şi locuri de parcare, transmite News.ro.

Asociaţia Iniţiativa Civică Giurgiu anunţă că a înregistrat la Tribunalul Giurgiu o contestaţie a Hotărârii Consiliului Local Giurgiu nr. 27 dn 27 februarie 2025 prin care a fost instituită taxă specială pentru dezvoltare urbană.

„Azi am demarat procedura juridică şi am depus la instanţă cererea de chemare în judecată a primăriei Giurgiu în Procesul Colectiv iniţiat de noi pentru anularea celebrei taxe auto, ce este total ilegală! Numărul total de participanţi la acest proces, sub o formă sau alta, este de 1128 de persoane!”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Asociaţiei Iniţiativa Civică Giurgiu.

Aceştia precizează că persoanele care domiciliază în municipiul Giurgiu şi care vor să devină parte în acest dosar pot trimite o cerere de participare la procesul colectiv în care îşi exprimă acordul de fi parte în proces.

Proprietarii de autovehicule care nu au locuri de parcare proprii sau închiriate pe raza municipiului Giurgiu trebuie să plătească, începând de luna trecută, o taxă pentru fiecare autovehicul deţinut.

În anul 2025 taxa pentru autoturisme este, conform deciziei Consiliului Local Giurgiu, de 125 de lei anual, mai mică faţă de cuantumul de 200 de lei pentru perioada martie-decembrie propus iniţial. Deţinătorii de microbuze vor plăti 250 de lei pentru fiecare autovehicul, cei de autobuze vor achita 500 de lei iar pentru autoutilitare taxa este de 250 de lei pentru anul în curs.

Conform datelor publicate de municipalitate, taxa se achită până la 30 iunie, dată după care se percep penalităţi.

Cuantumul taxei pe un an calendaristic întreg este mai mare, pentru autovehicule fiind de 150 de lei. Iniţial, se propuseseră valori mai mare ale taxei, însă acestea au fost scăzute în urma unuu val de nemulţumire din partea localnicilor.

„Instituirea taxei va descuraja utilizarea spaţiului public şi va promova o gestionare mai eficientă a parcărilor, asigurând accesul tuturor cetăţenilor la un domeniu public organizat şi bine întreţinut. (…) Implementarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană va avea multiple beneficii pentru comunitatea locală precum: asigurarea numărului necesar de locuri de parcare în municipiul Giurgiu – proiectele de suplimentare a locurilor de parcare se vor desfăşura mai rapid; îmbunătăţirea mobilităţii urbane – pe termen lung se va descuraja staţionarea autovehiculelor necontrolată; sustenabilitatea financiară a serviciilor publice – veniturile generate vor asigura resursele necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea serviciului public de amenajare, exploatare şi gestionare a parcărilor, fără a suprasolicita bugetul instituţiei care are aceste atribuţii”, se arată în referatul de iniţiere a hotărârii aprobate de consilierii giurgiuveni.