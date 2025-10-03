G4Media.ro
Novak Djokovic, victorie în duelul veteranilor cu Marin Cilic de la Shanghai…

Novak Djokovic, fericit pe terenul de tenis după încă o victorie obținută în circuitul ATP.
Novak Djokovic / Sursa foto: mpi04 / AP / Profimedia

Novak Djokovic, victorie în duelul veteranilor cu Marin Cilic de la Shanghai Masters ATP

Novak Djokovic (38 de ani) a avut câștig de cauză în duelul veteranilor din turul al doilea al Mastersului ATP de la Shanghai, sârbul câștigând meciul cu croatul Marin Cilic (37 de ani).

A rezultat un meci echilibrat, cu un ritm bun și cu doi jucători care se cunoșteau atât de bine unul pe altul.

Djokovic s-a impus după un duel care a durat o oră și 54 de minute, scor 7-6(2), 6-4.

Nole a știut încă o dată în carieră cum să se impună împotriva lui Cilic, scorul meciurilor directe fiindu-i favorabil de-o manieră categorică: 20-2.

Al treilea favorit la Shanghai (după retragerea lui Carlos Alcaraz), Djokerul va da în turul al treilea peste Yannick Hanfmann, din Germania, ocupant al locului 45 în ierarhia mondială.

Mastersul de la Shanghai are loc în perioada 1-12 octombie, are premii totale în valoare de $9.193.540, iar campionul en-titre este Jannik Sinner (în 2024).

Primii trei favoriți sunt Jannik Sinner, Alexander Zverev și Novak Djokovic.

