Novak Djokovic şi Nick Kyrgios, eliminaţi în turul doi la dublu, la Brisbane

Novak Djokovic şi Nick Kyrgios au fost la doar două puncte de a-şi prelungi parcursul la dublu, miercuri, la Brisbane, dar o dublă greşeală în tie-break-ul meciului s-a dovedit a fi punctul de cotitură în faţa lui Nikola Mektic şi Michael Venus, transmite News.ro.

După ce au revenit de la un set pierdut, Djokovici şi Kyrgios păreau să se îndrepte spre semifinale, înainte ca fostul număr 1 mondial să forţeze prea mult pe al doilea serviciu la 8/6, iar acesta a fost începutul unei serii de patru puncte câştigate pentru a încheia meciul cu 6-2, 3-6, 10-8.

În semifinale, Mektic şi Venus vor evolua cu britanicii Julian Cash şi Lloyd Glasspool.

It was GREAT while it lasted 😅@NMektic and Michael Venus defeat Djokovic/Kyrgios 6-2 3-6 10-8 to advance in Brisbane!@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/M0MiLkzDbM

— ATP Tour (@atptour) January 1, 2025