Novak Djokovic, criticat – Accidentarea din meciul cu Alcaraz, o „invenție tactică” care a dat roade

Paolo Bertolucci, fost important jucător italian de tenis, nu crede în accidentarea pe care Novak Djokovic ar fi suferit-o în timpul partidei cu Carlos Alcaraz. Câștigător al Cupei Davis în 1976, Bertolucci consideră că Nole stăpânește ca nimeni altul tehnicile prin care să poți scoate din ritm adversarul.

Expert al postului de televiziune Sky, Bertolucci nu crede în accidentarea pe care Nole ar fi suferit-o pe durata partidei cu Alcaraz din sferturile Australian Open, fostul mare jucător italian precizând că sârbul este un maestru al jocurilor minții.

La 5-4 în primul set pentru Carlos, Novak a luat o pauză medicală mergând la vestiar. S-a întors cu un bandaj pe coapsa piciorului stâng. Ulterior, Nole nu a avut vreo problemă cu deplasarea, dimpotrivă el arătând o formă fizică de zile mari.

Primul care a semnalat acest episod a fost John McEnroe, americanul spunând că Djokerul ar fi folosit acest timeout medical pentru a-l destabiliza pe Alcaraz.

Ideea lui McEnroe este susținută și de Bertolucci.

„Dacă te gândeşti să te retragi, atunci, cel mai probabil, o şi faci. Pentru că iei in calcul o astfel de variantă doar dacă nu poţi să te mişti sau să joci normal. Djokovic, însă, a alergat ulterior cu o viteză incredibilă. Nu știu ce fel de probleme a avut, dar, dacă le-a avut, trebuie să fi fost foarte limitate.

Aș vrea să-l cunosc pe medicul lui, face minuni. Să fim sinceri, există puțină tactică în ce s-a întâmplat. Tenisul este un sport în care nu există contact fizic, este un joc psihic, în care aspectul mental contează foarte mult: privirile, momentele în care alegi să ceri pauză medicală, momentele în care discuţi cu arbitrul şi întrerupi jocul.

Jucătorii cu experiență mizează pe aceste aspecte și Djokovic este numărul unu în acest sens. Nu cred că a fost doar o pauză medicală tactică, dar cu siguranță a știut să profite de moment pentru a o cere”, a spus italianul, citat de Eurosport.

Completând însă, Bertolucci nu vrea să-i ia din merite sârbului, despre care spune că se prezintă exemplar la aproape 38 de ani.

„Djokovic este pur și simplu fenomenal. A trecut ceva timp de când nu am văzut o versiune atât de precisă, atentă, lineară, concentrată și perfectă din punct de vedere tactic a lui. E plăcut să l-am văzut din nou la acest nivel.

Pe de altă parte, însă, am văzut un Alcaraz oarecum distras, puțin preocupat din punct de vedere tactic, incapabil să schimbe registrele şi să se adapteze. El e când foarte sus, când jos, de parcă ar fi într-un roller-coaster; pe de o parte, face puncte frumoase, incredibile, pe de altă parte are multe poticniri în joc.

Cu un jucător solid, ca versiunea de astăzi (n.r. de ieri) a lui Djokovic, până la urmă plătești și pierzi. Pentru Carlos era important să poată lua inițiativa, dar, evident, a fost aproape exasperat de acel zid din fața lui.

Mingea a revenit constant la el, deşi credea că a făcut suficient să închidă punctele, astfel că a exagerat forţând și procentul de erori neforţate a crescut. Așa a venit înfrângerea”, a conchis Bertolucci.

Momentul în care Carlos Alcaraz ironizează accidentarea pe care ar fi suferit-o Novak Djokovic

Carlos Alcaraz grabs his leg after losing the set to Djokovic at Australian Open

"He's kind of limping around. Then he gets up & does it again. Limping around & sitting down. He's obviously fine. Just acting like he's got an injury"

"He's being Novak."

