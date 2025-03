Nou record pentru Mikaela Shiffrin în schiul alpin

Austriaca Katharina Truppe a câştigat, duminică, slalomul din Cupa Mondială de la Are (Suedia), unde americanca Mikaela Shiffrin a doborât recordul absolut al podiumurilor în Cupa Mondială, ocupând locul al treilea, transmite News.ro.

Truppe s-a impus în faţa compatrioatei sale Katharina Liensberger cu 5/100. Shiffrin, care a dominat prima manşă, a terminat la 19/100.

La 23 februarie, Shiffrin a obţinut a 100-a sa victorie la Cupă Mondială, un record absolut atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.

Duminică, ea a mai doborât un record, cu 156 de clasări pe podium, devansându-l pe suedezul Ingemar Stenmark (155).

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 makes history today! 🏆

With her podium finish, she breaks Stenmark’s record, becoming the athlete with the most World Cup podiums of all time! 🔥#fisalpine #wintersport #worldcupare pic.twitter.com/N0V94X8Cpp

— FIS Alpine (@fisalpine) March 9, 2025