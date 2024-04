Noi inundaţii în Afganistan, 29 de decese / O mie de hectare de terenuri agricole inundate, 72 de locuințe distruse

O nouă serie de inundaţii a dus la moartea a 29 de persoane începând de miercuri în Afganistan, ţară pusă deja la încercare de ploile din ultimele săptămâni, care au făcut circa 100 de morţi, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt oficial, informează AFP.

”Potrivit unor informaţii preliminare (…) 29 de persoane au murit din cauza ploilor şi inundaţiilor, iar şapte au fost rănite”, a anunţat un responsabil al Departamentului pentru gestionarea catastrofelor naturale, Janan Sayeq.

#Afghanistan #Floods in #Kandahar Province #destroy many homes and a number of #casualties are reported pic.twitter.com/ZRNEDVptDo

— Gazolife (@Gaza777october) April 16, 2024