Noi glume ale premierului Ciolacu cu Buzău, Moldova, CIA și McDonalds: „Am crescut sub Ceauşescu. Ne ţineau vii glumele şi bancurile şi sunt un om căruia îi plac glumele”

Premierul Marcel Ciolacu a făcut noi glume cu Buzăul și Moldova, marți seara, în studioul Digi24, spunând că declaraţia sa recentă a fost „neinspirată”.

Marcel Ciolacu a declarat la Digi24 că nu îi este teamă să meargă în Moldova după afirmația sa privind relația Buzău – Moldova.

„Da, cum să nu. O să merg… Săptămâna viitoare voi merge în Moldova. Sunt foarte multe glume pe TimesNewRoman. E acel tip de umor sau umor spontan, prietenii îmi trimit: «Un buzoian a stat sub anchete timp de doi ani făcute de CIA şi tot nu a recunoscut că este moldovean». De aici a plecat toată această glumă. Lăsând gluma la o parte, fără nicio modestie, eu împreună cu colegii mei din guvern, în acest moment, am direcţionat cele mai multe fonduri atât guvernamentale, cât şi europene din istoria postdecembristă în Moldova şi am făcut-o pentru că Moldova a fost depopulată, pentru că înaintea noastră nimeni nu a avut un plan în ceea ce priveşte Moldova”, a spus Marcel Ciolacu.

„Fără să fac o glumă, să mai… în mijlocul oraşului Buzău este McDonald’s şi buzoienii de obicei vorbesc: «Tu unde locuieşti, până în McDonald’s sau după McDonald’s?», că după McDonald’s eşti moldovean; până în McDonald’s faci parte din regat, eşti muntean. Deci, ăsta este spiritul. Am crescut sub Ceauşescu. Ne ţineau vii glumele şi bancurile şi sunt un om căruia îi plac glumele. A fost o glumă neinspirată din postura mea de prim-ministru”, a mai spus premierul Ciolacu la Digi24.