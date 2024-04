Nicuşor Dan spune despre Piedone că „face circ”, fiind „un eşec” al clasei politice şi al spaţiului mediatic

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, marţi seara, despre contracandidatul său la Primărie, Cristian Popescu Piedone, că „face circ” şi este „un eşec” al clasei politice şi al spaţiului mediatic, el adăugând că primarii unor oraşe occidentale nu „merg cu roaba pe stradă” şi nu acceptă „să li se pupe mâna”, relatează Agerpres.

„Mărturisesc că mi-a luat un timp să înţeleg oamenii care intenţionează să îl voteze pe Cristian Popescu Piedone, pentru că eu cred că faptul că oamenii îşi pun speranţe într-un om cum este Cristian Popescu Piedone înseamnă un eşec al unei clase politice din care fac şi eu parte şi un eşec, cumva, al spaţiului mediatic. (…) Este un măscărici, în esenţă; face circ”, a spus Nicuşor Dan, pentru Realitatea Plus.

El a arătat că altul ar trebui să fie modelul de primar pentru Bucureşti.

„M-am tot gândit care ar trebui să fie dialogul cu cineva de bună credinţă – pentru că am mare respect pentru oamenii care spun că vor să îl voteze pe domnul Piedone – care este mesajul care le-ar fi util. Şi în discuţiile pe care le am şi eu, şi oamenii care strâng semnături, cei care îl votează spun: ‘Ştim că este un hoţ, numai că este un manager’. Şi atunci eu le-aş pune întrebarea: unde vrem noi să ducem Bucureştiul acesta? Vrem să îl ducem, în opinia mea, acolo unde este Koln, unde este Paris, unde este Roma, adică unde sunt oraşele unde ne place să ne ducem şi la care ne place să ne raportăm. Credeţi că primarul din Koln merge cu o roabă pe stradă şi dă un telefon, la fiecare groapă pe care o găseşte? Sau este un om care se îmbracă la costum, care vorbeşte cu marile bănci, cu marii dezvoltatori şi care dă un cadru de dezvoltare oraşului? Eu cred că acesta este modelul. (…) Adică, în niciun caz cineva care merge pe stradă şi acceptă să i se pupe mâna; nu cred că este primarul pe care noi îl vedem în Paris sau în Londra”, a adăugat primarul.

Nicuşor Dan s-a arătat nedumerit şi de faptul că reprezentanţii PNL şi PSD laudă mandatul Gabrielei Firea, menţionând că dacă a fost un primar atât de bun, ar fi trebuit să o propună din nou drept candidată. Potrivit acestuia, Gabriela Firea a fost un administrator „extrem de slab”, deoarece „a dus Radet-ul în faliment”, dar şi Primăria.

„Eu văd că în toate punctajele astea de partid se tot repetă chestiunea asta despre cât de bun primar a fost Gabriela Firea şi cum eu doar am continuat. Eu am o singură întrebare. Dacă a fost un primar aşa de bun doamna Firea, de ce nu e candidatul? (…) Nu ştiu (de ce nu este candidată, n.r.) Să răspundă cine a ocolit-o în această alianţă. (…) Eu am găsit datorii curente de trei miliarde de lei. Adică, oricare din creditorii noştri putea să ne blocheze conturile pentru aceşti trei miliarde şi chiar o făcuseră. Trebuia să organizăm Euro 2020 şi nu aveam bani de investiţii, pentru că ne erau blocate conturile”, a spus el.

Acesta a pus atacurile politice care i-au fost aduse în ultima perioadă pe seama campaniei electorale. Totodată, i-a îndemnat pe bucureşteni să compare rezultatele din mandatul său cu cele ale administraţiei anterioare.

„În lipsă de proiecte şi de idei, foloseşti cuvinte dure. Ce pot să spun altceva? Eu sunt gata să discutăm pe cifre, pe proiecte; cine, ce a început, ce-a terminat. Câţi bani europeni am luat, câţi kilometri de termoficare am făcut, câte autobuze am adus, benzi unice… toate cifrele astea”, a mai menţionat edilul general.