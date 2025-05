Nicuşor Dan: Există posibilitatea ca PSD să voteze un Guvern Bolojan / Miza campaniei sunt nehotărâții și persoanele care nu vor să vină la vot / Dacă vor fi 11 milioane de votanţi, noi avem prima şansă

Candidatul independent la preşedinţie Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru News.ro că e posibil ca PSD să voteze un guvern condus de Ilie Bolojan dacă el câștigă alegerile prezidențiale.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

News.ro: Cum aţi caracteriza prima dezbatere pe care aţi avut-o cu contracandidatul dumneavoastră, domnul Simion?

Nicuşor Dan: Cred că a fost una consistentă, în care s-a făcut diferenţa între chestiuni concrete, idei, inclusiv critici la adresa contracandidatului şi foarte multe lucruri lansate în aer fără niciun fel de fundament.

News.ro: Credeţi că aţi punctat decisiv în această dezbatere?

Nicuşor Dan: Eu cred că am avut o prestaţie bună şi am încercat să vorbesc tot timpul pe fapte concrete, nu pe zvonuri.

News.ro: Reuşiţi prin aceste dezbateri sau prin apariţiile alături de George Simion să aduceţi şi electorat nehotărât de partea dumneavoastră?

Nicuşor Dan: Nu pot eu să spun asta. O să spună specialiştii şi măsurătorile care se vor face, dar campania asta se dă pe două direcţii – nehotărâţii şi persoane care, în momentul ăsta, nu vor să vină la vot. Şi pentru fiecare dintre ele încercăm să transmitem că suntem alternativa serioasă, în opoziţie cu haosul şi, pe de altă parte, pentru nehotărâţi, pentru cei care ezită să vină sau să nu vină la vot, sentimentul urgenţei faţă de alternativa care poate să fie foarte, foarte nocivă pentru România.

News.ro: De câte persoane aţi avea în plus la vot pentru a câştiga? V-aţi făcut nişte calcule?

Nicuşor Dan: Ce spun specialiştii este că dacă vor fi 11 milioane de votanţi, noi avem prima şansă.

News.ro: Adică 1,5 milioane în plus faţă de cât a fost la turul întâi.

Nicuşor Dan: Exact.

News.ro: Deci de la 11 milioane în plus aveţi prima şansă să câştigaţi alegerile prezidenţiale.

Nicuşor Dan: Da, aşa spun specialiştii.

News.ro: Deşi diferenţa a fost mare după primul tur, 20% în procente sau 2 milioane de voturi.

Nicuşor Dan: Diferenţa a fost mare, numai că sondajul pe care l-am prezentat arată că o parte importantă din votanţii lui Antonescu şi votanţii lui Ponta vin către noi mai degrabă decât către George Simion pentru că totuşi şi Crin Antonescu, şi Victor Ponta au avut un program şi oamenii au crezut într-un program pentru România. Şi atunci e cumva logic ca ei să vină la mine, care am un profil de constructor, mai mult decât la George Simion, care are mai mult protestul.

News.ro: Cu Victor Ponta aţi discutat în această perioadă? Încercaţi să-l convingeţi să dea un mesaj de sprijin oficial în favoarea dumneavoastră?

Nicuşor Dan: Nu am vorbit cu domnia sa, dar e un cetăţean român care poate să aibă orice fel de opinie.

News.ro: V-a surprins postarea lui Crin Antonescu?

Nicuşor Dan: Am văzut-o…

News.ro: V-a numit securistoid new-entry, ceva de genul ăsta.

Nicuşor Dan: Am văzut-o. Nu vreau să comentez foarte mult. Poate după 18 mai o să fiu mai liber.

News.ro: Pe doamna Lasconi aţi sunat-o?

Nicuşor Dan: Nu.

News.ro: Aveţi de gând să încercaţi să aduceţi cumva şi acele voturi dinspre domnia sa? A avut o postare astăzi, nu ştiu dacă aţi văzut, o postare cu Ziua Europei, nu v-a menţionat numele, dar a spus că România trebuie să rămână pe calea europeană.

Nicuşor Dan: Da. Nu am avut relaţia cea mai umană, cea mai fericită şi nu vreau să fac vreo greşeală, dar apreciez că a făcut postarea asta.

News.ro: Una dintre principalele critici ale dumneavoastră venite şi din societate, dar în special de la contracandidaţii politici, în speţă acum George Simion, a fost numele finanţatorilor. Faptul că nu publicaţi numele finanţatorilor. Aveţi de gând să publicaţi aceste nume până la turul doi, spre exemplu?

Nicuşor Dan: Din câte ştiu eu, pe site-ul ANI este lista finanţatorilor pe 2024, neblurată, deci oricine e curios…

News.ro: 2024 pentru alegerile locale?

Nicuşor Dan: Pentru alegerile locale de atunci. Există o listă cu toţi oamenii care…

News.ro: Deci toţi finanţatorii dumneavoastră din campania pentru Primăria Capitalei apar acolo, sunt publice da?

Nicuşor Dan: Da. Datele sunt publice.

News.ro: Şi acum aveţi aceeaşi strategie, să nu vă publicaţi donatorii să treacă alegerile şi apoi să devină publice?

Nicuşor Dan: Nu am acceptul lor să-i târăsc în tot scandalul ăsta care acompaniază orice campanie.

News.ro: Dar nu vi se pare o vulnerabilitate totuşi pentru dumneavoastră că promiteţi România onestă şi…

Nicuşor Dan: Dacă unii dintre ei vor dori, sigur da.

News.ro: Iată că au făcut-o. Victor Rebengiuc, de exemplu, a anunţat astăzi la Hotnews că a donat 5.000 de euro pentru campania dumneavoastră.

Nicuşor Dan: Da, îi mulţumesc şi pentru bani, şi pentru susţinerea publică pe care a făcut-o.

News.ro: Vă aşteptaţi să mai fie şi astfel de exemple care să iasă public şi să spună că au donat pentru dumneavoastră mari nume nu ştiu, actori, influenceri?

Nicuşor Dan: Da, chiar în sală ieri la dezbatere au fost cel puţin 30 de persoane care s-au ridicat şi au spus că au donat.

News.ro: Sunteţi pregătiţi să numiţi un premier de la PSD? Asta arată matematica parlamentară, în sensul ăsta vă întreb.

Nicuşor Dan: Nu cred că sensul ăsta este, în ipoteza în care ajung preşedinte. Nu în sensul ăsta este votul alegătorilor.

News.ro: Dar în ce sens? În sensul unui nou premier, unei alte coaliţii de guvernare?

Nicuşor Dan: În opinia mea, aşa cum citesc eu, este în sensul unei reforme profunde a statului, a modului de a face politică şi în sensul unei diferenţe stânga-dreapta, a unei culturi a muncii, a responsabilităţii faţă de banul public şi de asta eu am spus Ilie Bolojan, fără să pot să promit înainte de a fi preşedinte şi de a avea toate discuţiile, asta este preferinţa mea.

News.ro: Ilie Bolojan, premier? Aţi discutat cu domnul Bolojan după primul tur?

Nicuşor Dan: Foarte succint.

News.ro: Dar totuşi, ca să-l numiţi pe Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru, veţi avea nevoie de voturile Partidului Social-Democrat.

Nicuşor Dan: Desigur, da, da, da. Ceea am spus este că discuţia va fi cu cele patru partide pro-occidentale şi cu minorităţile naţionale.

News.ro: Şi credeţi că ar accepta PSD să voteze un premier sau un guvern condus de Ilie Bolojan?



Nicuşor Dan: O să fie o discuţie tehnică pe mandatul acestui guvern, pe programul acestui guvern. Cred că această posibilitate există.

News.ro: Ca PSD să voteze un guvern condus de Ilie Bolojan?

Nicuşor Dan: Cred că există posibilitatea asta.

News.ro: Deşi PSD a spus până acum ”Noi avem cei mai mulţi parlamentari, ne rezervăm dreptul de a avea prim-ministru”? Ceea ce matematic, sigur că are logică.

Nicuşor Dan: Da, dar şi toate celelalte partide împreună au mai mulţi parlamentari decât PSD.

News.ro: Aţi păstra vreun ministru din actualul guvern?

Nicuşor Dan: Şi asta e o discuţie tehnică, putem să o lăsăm după alegeri.

News.ro: POT sau AUR ar putea fi cooptate în guvernul pe care vi-l doriţi dumneavoastră?

Nicuşor Dan: Nu.

News.ro: Niciodată nici POT, nici AUR?

Nicuşor Dan: Nu.

News.ro: Nici chiar dacă PSD nu votează un guvern Bolojan şi poate că ar vota AUR?

Nicuşor Dan: Nu, nu, nu. Am spus că România este într-o situaţie şi economică complicată şi într-o situaţie de securitate cu un război la graniţă şi, în opinia mea, trebuie să fim foarte, foarte clari cu privire la continuarea parcursului nostru european şi de aceea cred că suntem toţi obligaţi să avem un guvern format din forţe pro-occidentale.

News.ro: Ce le transmiteţi românilor din străinătate, din diaspora, pentru că acum este această discuţie că diaspora v-a dus în turul 2, însă diaspora s-ar putea să încline balanţa în favoarea domnului Simion. Domnul Simion a fost mai votat decât dumneavoastră în primul tur de scrutin. Încercaţi să-i aduceţi pe acei oameni acasă sau, nu ştiu, să îi reconectaţi măcar la România?

Nicuşor Dan: În primul rând, le mulţumesc că au ieşit în număr aşa de mare la vot, indiferent cu cine au votat, asta înseamnă că sunt interesaţi de ce se întâmplă în România. Iar apoi, pentru ei, ca şi pentru românii de acasă, încerc să le transmit că sunt schimbarea înţeleaptă, că reprezint cu adevărat schimbarea pentru care m-am bătut 20 de ani şi rugămintea mea la ei este să se informeze asupra trecutului fiecăruia dintre cei doi candidaţi şi să voteze informat şi raţional.

News.ro: Vă aşteptaţi la o prezenţă mai mare în diasporă?

Nicuşor Dan: Eu mi-aş dori să fie o prezenţă mai mare în diasporă, da.

News.ro: Sau credeţi că ne-am atins totuşi o limită a votanţilor, aproape un milion?

Nicuşor Dan: Oricum e remarcabilă prezenţa asta în diaspora, pentru că oamenii au de parcurs nişte distanţe, nu au cum este în România secţia de votare la cinci minute de mers pe jos. Ei trebuie să se urce în maşină, cei mai mulţi dintre ei, să facă un efort ca să voteze şi faptul că sunt un milion e remarcabil.

News.ro: Aveţi o ofertă pentru oamenii aceştia să se întoarcă în ţară sau nu credeţi în ideea aceasta că toţi românii plecaţi acolo trebuie să vină acasă, unii întemeindu-şi acolo, trăind acolo fără mari legături cu ţara?

Nicuşor Dan: Da, am discutat cu mulţi dintre ei. Mulţi dintre ei doresc, îşi pun problema să revină în ţară la pensie şi lucrul la care se gândesc este dacă vor avea un sistem medical care să le dea siguranţă. Pentru oameni care au în momentul ăsta 50-60 de ani şi care se gândesc la pensie, ăsta este primul lucru la care se gândesc. Dacă eu mă întorc la pensie în România, sistemul medical va fi potrivit pentru mine? Apoi sunt mulţi pentru care România este o opţiune cu două condiţii. Una, condiţiile de viaţă să fie comparabile şi doi, să se simtă respectaţi de statul din ţara în care locuiesc. Şi cred că asta putem. Adică să facem să schimbăm atitudinea statului faţă de ei. Deci cred că îi jignim dacă le spunem noi să aleagă România sau să aleagă ţara în care locuiesc acum. Fiecare om are viaţa lui şi face ce doreşte cu ea. Ce trebuie noi să facem este să extindem programul de limba română, cursuri de limba română pentru copiii românilor de peste hotare, astfel încât oricine vrea, să aibă acces. Şi pentru cei care doresc să se întoarcă sau să încerce să se întoarcă să avem un oficiu care să observe care sunt problemele recurente pe care ei le întâmpină dacă vor să-şi deschidă o mică afacere sau dacă vor să-şi rezolve problemele cu actele.

News.ro: Adică să nu-i mai ţineţi la cozi.

Nicuşor Dan: Exact, da. Adică cu alte cuvinte ca statul român să arate că chiar se interesează de ei.

News.ro: Care e prima măsură pe care o veţi lua ca preşedinte?

Nicuşor Dan: Identică cu cea pe care am luat-o la primărie, o să chem responsabilii financiari ca să vedem cum suntem.

News.ro: Adică pe ministrul de Finanţe?

Nicuşor Dan: Pe ministrul de Finanţe, da. Ministrul de Finanţe, şeful ANAF-ului.

News.ro: Cât de gravă e problema financiară a României în acest moment, din ce estimaţi?

Nicuşor Dan: Noi am avut un nou guvern care a dat şi o ordonanţă trenuleţ şi a spus că în felul ăsta o să avem o ţintă de deficit de 7%. Şi rezultatele pe primele trei luni arată că în felul ăsta mergem la 9%, aşa cum am mers în 2024.

News.ro: Şi aici nu vă întoarceţi la vorbele de George Simion care spune că trebuie daţi afară oameni de la stat ca să facem economie?

Nicuşor Dan: Dacă ne uităm şi la nivelul ratelor la care România se împrumută, vedem că este o… sentimentul de neîncredere faţă de România creşte. Dar există… Aşa cum au existat soluţii la Primăria Capitalei, există soluţii pentru România azi care să fie metode de reducere a cheltuielilor statului.

News.ro: La Primăria Capitalei aţi redus cheltuielile? Aţi dat oameni afară?

Nicuşor Dan: La Primăria Capitalei am închis 20 de companii municipale şi au plecat 5.000 de oameni, mult mai puţin din administraţiile din subordinea Primăriei. Companii municipale, cheltuieli, marea evaziune şi absorbţia fondurilor europene. Astea sunt cele patru mari linii pe buget.

News.ro: Aţi spus că avem un sistem public care este în anumite zone suprapopulat şi în anumite zone subpopulat. Care ar fi zonele cu subpopulate?

Nicuşor Dan: Sistemul sanitar în oraşe mici şi zona rurală

News.ro: Adică acolo aţi mai angaja medici.

Nicuşor Dan: Da, sau ar trebui detaşaţi, stimulaţi oamenii, inclusiv financiar să se mute din zona marilor oraşe către zona rurală şi a oraşelor mici.

News.ro: Şi zona suprapopulată din sistemul public?

Nicuşor Dan: Sunt multe. Sunt zona de companii de stat, administraţii publice şi centrale şi naţionale, numai că nu vorbim de 500.000 de oameni.

News.ro: Dar cam de cât?

Nicuşor Dan: Păi toată administraţia publică naţională şi locală este 450.000 de oameni cu tot cu asistenţii sociali. Nu pot să estimez acum.

News.ro: Dacă statul român are 1.300.000 de bugetari, ar putea funcţiona, să spunem, cu 1.000.000? Sau ar fi o reducere prea drastică?

Nicuşor Dan: E foarte, foarte simplu. Din 1.300.000 sunt 450.000 care sunt funcţionari şi asimilaţi în administraţie, inclusiv, cum am spus, asistenţii sociali, şi 850.000 ceilalţi, care sunt profesori, medici, tot sistemul de educaţie, tot sistemul de sănătate, sistemul de justiţie, care e relativ mic, armata, poliţie pompieri, jandarmi. Din aceşti 850.000 e foarte greu să tai. Iar din cei 450.000, bineînţeles că se poate tăia pe ici pe acolo, dar nicidecum şi în niciun caz nu poţi să scazi 500.000 din 450.000.

News.ro: Aţi spus că odată ajuns preşedinte, citez, veţi ”pune presiune pe parchete”. Cum poate să facă un preşedinte asta? Nu e o ingerinţă în justiţie?

Nicuşor Dan: În niciun caz pe dosare particulare pe care parchetele le cercetează.

News.ro: Ce înţelegeţi prin presiune?

Nicuşor Dan: Presiune, în sensul cel mai propriu al cuvântului presiune, în sensul că preşedintele numeşte procurorii şefi în baza unor programe de mandat, de management şi în activitatea asta de evaluare pentru numirea şefilor parchetelor, vreau să mă asigur că ne vom duce cu activitatea parchetelor în mod sistematic pe marile zone de corupţie.

News.ro: Deci vă doriţi schimbarea şefului DNA, a procurorului general şi a şefului DIICOT să înţeleg?



Nicuşor Dan: Nu am o evaluare completă pe DIICOT. În ceea ce înseamnă Parchetul General şi DNA, da.



News.ro: Le cereţi demisia? Că ajungeţi acum preşedinte şi mandatele lor expiră anul viitor, în primăvară.

Nicuşor Dan: Nu, cred că pot să rămână până în primăvara anului viitor, timp în care voi face evaluarea întregului sistem de justiţie, şi penală, şi civilă.

News.ro: Justiţia funcţionează acum, per total? Pentru cetăţeanul Nicuşor Dan justiţia funcţionează în România?

Nicuşor Dan: Parchetele nu cercetează zone de mare corupţie. Deci pe chestiunea asta nu funcţionează. Pe zona de instanţe funcţionează mai bine decât multe alte zone ale administraţiei, cu două nuanţe: controlul intern nu funcţionează, Inspecţia Judiciară şi în felul ăsta nici nu sunt recompensaţi oamenii care performează şi care muncesc, pentru că oamenii muncesc foarte mult în sistemul de justiţie. Nici nu sunt penalizaţi aceia puţini de care toată lumea ştie că nu sunt potriviţi cu sistemul, pe de o parte. Şi pe de altă parte, procesul este lent pentru că nu există o preocupare de la Ministerul Justiţiei pentru a elimina foarte multe redundanţe care pierd timpul tuturor oamenilor.

News.ro: În politica externă unde mergeţi în prima vizită? Cu cine vorbiţi prima dată la telefon?

Nicuşor Dan: Chişinău, Bruxelles sau Washington. Una din acestea trei.

News.ro: O vizită de stat ca nou preşedinte, da?

Nicuşor Dan: O vizită de stat în funcţie de chestiunile care sunt urgente, dar dacă vorbim de telefoane, acestea trei.

News.ro: Deci încercaţi o convorbire şi cu Donald Trump?

Nicuşor Dan: Desigur, pentru că Statele Unite sunt partenerul nostru strategic şi cel mai important partener pe zona de securitate.

News.ro: Doar că acum administraţia de la Cotroceni spune că nu avem un contact direct cu Casa Albă.

Nicuşor Dan: Noi avem un ambasador la Washington, Statele Unite vor numi curând un ambasador la Bucureşti, că doamna ambasador s-a pensionat. Şi pe canale diplomatice uzuale vom restabili legătura.

News.ro: Povestea cu spitalul de la Sanador. Nu aţi fost de acord în primă fază să semnaţi acea autorizaţie de construcţie. În campanie, sub presiunea publică şi politică aţi semnat. Dar care e opinia dumneavoastră? Vă doriţi acel spital? Ar fi oportun să se construiască sau nu?

Nicuşor Dan: Sanador e un spital privat, cu medici foarte buni. Deja ei au abuzat de modul în care au construit pe acea parcelă şi oricine se duce pe strada Sevastopol poate să vadă. Şi ar abuza şi mai mult, la ferestrele unor oameni să construiască un corp nou.

News.ro: Vorbiţi de locuitorii din zona sau de acea casă care a fost înconjurată, practic de spital?

Nicuşor Dan: Vorbesc şi de casa-monument care a fost înconjurată şi de locuitorii din blocul care dă înspre strada Buzeşti. În plus, nu găseşti niciodată un loc de parcare acolo, inclusiv pentru pacienţii care vin la spital. Opinia mea este că un astfel de corp nou nu respectă legea. A fost un prim litigiu în care argumentele noastre au fost puţine şi s-au legat mai mult de cine e competent, dacă suntem noi sau este competent primarul de sector acolo. Instanţa le-a dat dreptate, însă urmează să verificăm legalitatea faţă de toate celelalte motive de nelegalitate şi o să acţionăm în consecinţă.

News.ro: Deci nu sunteţi de acord cu construcţia acelui spital acolo mai pe scurt?

Nicuşor Dan: Pe scurt da.

News.ro: Realizările dumneavoastră de primar. Aţi vorbit foarte mult despre conducte, infrastructura din subteran, însă totuşi nu v-aţi atins targetul promis în 2020, în campania electorală.

Nicuşor Dan: Am fost foarte aproape, am promis 50 de kilometri pe an şi am făcut, dacă nu mă înşel, 184 sau ceva de genul ăsta. 184 în cei patru ani. Acum suntem la 200. Am promis 50 de kilometri pe an, am făcut 28, 30, 32 în primii doi ani. În al treilea an am reuşit în sfârşit să facem 50 şi în al patrulea am făcut 73 sau ceva de genul ăsta.

News.ro: Dincolo de conducte şi de datorii, ce rămâne în urma dumneavoastră ca primar?

Nicuşor Dan: O îmbunătăţire a transportului public cu primele tramvaie noi după Revoluţie şi modernizarea linilor de tramvai, care este în curs. Şi faptul că bucureştenii folosesc transportul public 40% mai mult. Nişte lucrări mari de infrastructură cum este staţia de epurare de la Glina, prima oară când Bucureştiul nu mai poluează Dâmboviţa-Dunăre-Marea Neagră, podul Doamna Ghica şi încă câteva. Şi foarte, foarte important, o frână pusă pe dezvoltarea imobiliară nocivă din Bucureşti.

News.ro: Credeţi că dezvoltatorii imobiliari îşi doresc ca dumneavoastră să plecaţi la Cotroceni pentru a lăsa locul liber la Primăria Capitalei?

Nicuşor Dan: Cred că îşi doresc, dar îşi fac un calcul greşit.

News.ro: De ce? Pentru că viitorul primar poate fi mai maleabil.

Nicuşor Dan: Da, numai că maleabilitatea asta a avut o complicitate a sistemului de justiţie pe care nu mi-o mai doresc.

News.ro: Deci cu viitorii procurori pe care îi veţi numi nu vor mai fi portiţe?

Nicuşor Dan: Am spus asta de mai multe ori, că zona imobiliară este una de mare corupţie, care a fost evitată de parchete.

News.ro: Vă doriţi o reformă administrativă în sensul regionalizării? Veţi milita pentru regionalizare?

Nicuşor Dan: Îmi doresc o reformă administrativă.

News.ro: Sau comasarea judeţelor? Cum vedeţi mai degrabă pe scurt?

Nicuşor Dan: Cumva e acelaşi lucru. Doresc o reformă administrativă reală. Împărţirea administrativă de la 1968 a corespuns unei nevoi economice şi sociale de la 1968 de a avea o distribuţie echilibrată a economiei în teritoriu. Ăsta a fost obiectivul şi el a fost atins. Economia însă nu mai este economia de atunci şi ea se dezvoltă peste tot în lume în jurul marilor oraşe, al marilor poli de dezvoltare. Şi atunci, dacă noi vrem să fim eficienţi, şi dezvoltarea noastră, împărţirea administrativ-teritorială, trebuie să fie în consecinţă. Deci trebuie să avem marile oraşe în centrul administraţiei cu o dezvoltare care să stimuleze şi localităţile care sunt la 100 de kilometri.

News.ro: Deci o regiune construită administrativ în jurul unor poli economici.

Nicuşor Dan: Exact, da. Asta este realitatea economică în care trăim.

News.ro: Vedeţi un rol pentru prima doamnă la Cotroceni?

Nicuşor Dan: Eu am apreciat să ştiţi, am apreciat soţiile preşedinţilor de până acum…

News.ro: Şi pe doamna Carmen Iohannis?

Nicuşor Dan: Pentru că au fost discrete. Dacă societatea o cere şi dacă se potriveşte pentru acţiuni în zona educaţiei civice, în zonele defavorizate şi acţiuni umanitare, cred că ar fi o persoană potrivită. Dacă societatea n-o cere, nu cred că o să vrea cineva să se folosească de poziţia asta.

News.ro: V-aţi mai gândit dacă să locuiţi la Cotroceni, la vila Lac sau rămâneţi acasă?

Nicuşor Dan: Haideţi să ajungem la 18 mai. Eu îmi doresc să rămân în cartierul în care sunt, dacă condiţiile de securitate…