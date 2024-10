Nicuşor Dan: Este foarte important ca administraţia din Bucureşti să colaboreze cu un guvern de dreapta

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat sâmbătă că este foarte important ca administraţia din Bucureşti să colaboreze, după alegerile parlamentare, cu un guvern de dreapta şi a subliniat că nu va uita niciodată faptul că victoria sa din 2020 i se datorează lui Ludovic Orban, transmite Agerpres.

Invitat la Congresul Alianţei Forţelor de Dreapta, Nicuşor Dan a spus că, după alegerile parlamentare şi prezidenţiale, este important pentru Bucureşti să colaboreze cu un guvern de dreapta, „care să înţeleagă dezvoltarea şi legalitatea”.

„Sunt aici oameni cu care am făcut campanie electorală acum patru ani, când, după 12 ani, am bătut împreună PSD în Bucureşti. Sunt oameni cu care am colaborat în aceşti patru ani în Consiliul General, sunt cam aceiaşi oameni cu care sunt sigur că o să colaborăm în continuare în următorii patru ani în Consiliul General şi consiliile locale ale sectoarelor din Bucureşti. (…) Acum urmează alegeri parlamentare şi prezidenţiale. Este important pentru Bucureşti să colaboreze cu un guvern de dreapta, un guvern care să înţeleagă dezvoltarea, un guvern care să înţeleagă legalitatea. De fapt, 35 de ani cam asta a fost politica din România, o încercare de a rămâne aşa cum era, între oameni care se cunoşteau între ei şi ştiau ei mai bine ce este bine pentru noi şi nişte oameni care, începând cu ’90, când lupta părea pentru mulţi imposibilă, s-au angajat să schimbe lucrurile în România, să ducă ţara asta într-o direcţie europeană, într-o direcţie atlantică, să facă să primeze statul de drept, să facă instituţiile să lucreze pentru oameni”, a declarat Nicuşor Dan.

Referindu-se la alegerile prezidenţiale, Nicuşor Dan a spus că nu va uita faptul că Ludovic Orban l-a ajutat în anul 2020 să câştige primul mandat de primar.

„În ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale, nu voi uita niciodată faptul că acea victorie din 2020 a dreptei în Bucureşti i se datorează lui Ludovic Orban, care a înţeles că numai o coalizare a forţelor de dreapta poate să bată PSD, şi aşa a fost greu, şi care, după foarte multe discuţii şi lăsând mult de la el şi de la PNL de atunci, a înţeles că asta este miza adevărată pentru Bucureşti. Este o persoană care, în toţi aceşti ani, a fost pe partea corectă a politicii, un veritabil om de dreapta. Mult succes în alegerile care urmează”, a transmis Nicuşor Dan.