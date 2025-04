Nicușor Dan despre Crin Antonescu: Nu îl văd colaborator al Securității, cred exact ce a spus el

Nicușor Dan a declarat vineri că nu îl vede pe contracandidatul său Crin Antonescu colaborator al Securității. ”Cred exact ce a spus el”, a spus candidatul independente într-un interviu pentru News.ro:

Iată fragmentul din interviu legat de Crin Antonescu:

Întrebare: Apropo de trecut, cum vedeţi povestea lui Crin Antonescu legată de acea notă pe care a dat-o la securitate despre colegul lui?

Nicuşor Dan: Eu văd până la alte elemente, o văd exact cum a povestit-o Crin Antonescu. E o poveste pe care o au trăit-o mulţi români.

Întrebare: Deci îl credeţi?

Nicuşor Dan: Da, îl cred.

Întrebare: Nu-l vedeţi colaborator al Securităţii?

Nicuşor Dan: Nu, nu, nu. Cred exact ce a spus el.

Întrebare: Credeţi că serviciile secrete sau oponenţii săi politici au uneltit ca să iasă la suprafaţă această poveste?

Nicuşor Dan: Eu nu cred. Cred că am completat fiecare dintre noi un dosar în care era şi o fişă de colaborare cu Securitatea şi au fost făcute nişte verificări pe care CNSAS-ul le-a pus pe site. Asta cred eu.

Întrebare: Aţi avut dosar de urmărire la Securitate?

Nicuşor Dan: Nu ştiu. Probabil că am avut, am fost în lotul de matematică şi am fost plecat în Grecia şi în Australia, dar vă mărturisesc că nu am vrut să-mi citesc dosarul pentru că am avut o copilărie frumoasă şi n-aş vrea să găsesc… Da, ăsta e răspunsul.