Nicuşor Dan, despre buget: Nu contest fondul de solidaritate. În mod real, sectoarele au de cinci ori mai mulţi bani decât Primăria generală / Calculele edilului

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că nemulţumirile sale legate de bugetul primit de Primăria municipiului Bucureşti nu sunt în niciun caz legate de faptul că Bucureştiul trebuie să contribuie la fondul de solidaritate pentru comunităţile cu bugete mici. Dan explică faptul că, din nou, Primăria Capitalei primeşte un buget considerabil mai mic decât primăriile de sector, deşi marile cheltuieli pentru subvenţii, iluminat public, infrastructură, spitale sau instituţii de cultură sunt în subordinea Primăriei generale, transmite News.ro.

Nicuşor Dan răspunde ministrului Finanţelor Publice, Tanczos Barna, care, referindu-se la modul în care a fost alocat bugetul către municipiul Bucureşti, a spus că autorităţile din Capitală trebuie să înţeleagă că „ţara are capitală, nu Bucureştiul ţară”.

„Reproşul meu n-a fost acolo. Domnul ministru s-a fofilat şi a răspuns la ceva ce eu n-am întrebat, în sensul că există un fond de solidaritate pe care se strâng nişte bani de la judeţe care se duc la comune şi UAT-uri mai sărace. Asta e o chestiune. Dar chestiunea fundamentală pe care eu am reclamat-o a fost că din bugetul Bucureştiului de 13 miliarde de lei, un miliard se duce către acel fond de solidaritate, nu am contestat. Eu am contestat ce se întâmplă cu cele 12 miliarde care rămân. Şi din aceste 12 miliarde care rămân, 4 vin la primăria Capitalei, 8 se duc la sectoare şi din aceste 4 noi avem 2,5 miliarde cheltuieli obligatorii cu subvenţii. Deci raportul real e un miliard şi jumătate la 8, adică ei au de cinci ori mai mulţi decât noi, în condiţiile în care noi avem mult mai multe atribuţii decât ei. Deci, marea infrastructură, termoficare, spitalele, teatrele, iluminatul public, semaforizare, toate astea sunt la noi. Asta e problema mare, nu că din 13 miliarde dăm un miliard către alte comunităţi. La asta n-a răspuns nimeni. Mai ales că situaţia asta persistă de ani de zile în Bucureşti şi de-aia am făcut referendumul”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică seară, la Digi 24.

Edilul crede că a fost „o presiune din partea sectoarelor” pentru ca banii să fie împărţiţi astfel. El susţine că „cu atât mai puţin înţelege” modul în care a fost împărţit bugetul, având în vedere că imediat după 24 noiembrie toţi liderii politici au ieşit şi au spus să au înţeles mesajul pe care l-au dat românii şi că vor fi mai atenţi la dorinţele lor. „Problema pe Bucureşti care se acumulează de la an la an este că banii pe investiţii ai Primăriei Capitalei sunt mai mici şi în felul ăsta acumulăm un decalaj de dezvoltare” adaugă edilul.

”Coaliţia a luat o decizie: banii rămân în Bucureşti, cu excepţia celor 14% care se duc Fondul Naţional de Solidaritate. Eu cred că principiul «ţara are capitală şi nu Bucureştiul ţară» este un principiu corect. Dacă ultimul cătun din această ţară rămâne cu 63% din impozitul pe venit, dacă fiecare comună sau oraş mic plăteşte în fondul de solidaritate 14% din impozitul pe venit colectat în localitatea respectivă, cred că şi Bucureşti trebuie să facă acelaşi lucru. Nu putem să facem excepţie cu Bucureştiul din acest punct de vedere”, a afirmat ministrul Finanţelor, la finalul lunii ianuarie.

Tanczos Barna a admis că rezultatele referendumului local din Capitală, de la sfârşitul anului trecut, trebuie transpuse în legislaţie.

”În ceea ce priveşte împărţirea sumelor în interiorul Bucureştiului, referendumul trebuie valorificat într-un act normativ la un moment dat şi din momentul respectiv, într-adevăr, domnul primar general şi Consiliul municipiului Bucureşti va avea tot dreptul să decidă asupra întregului buget. Această valorificare, transformare într-un act normativ încă nu s-a întâmplat. Din moment ce se va întâmpla în Parlamentul României, bugetul o să aibă un singur paragraf la capitolul Bucureşti, o să spună: Consiliul General al Municipiului Bucureşti împarte banii”, a precizat Tanczos.