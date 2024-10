Nicuşor Dan, despre acuzaţiile că vrea mai multă putere prin referendum: Da, aşa cum Madridul are un dictator, Parisul are un dictator, Viena are un dictator / Nu există niciun dubiu că acest referendum se va ţine

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni despre acuzaţiile că vrea mai multă putere prin referendumul iniţiat, că aşa cum Madridul are un dictator, Parisul are un dictator, Viena are un dictator. Primarul a precizat că nu există niciun dubiu că acest referendum se va ţine, transmite News.ro.

Primarul Capitalei a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News despre acuzaţiile primite din partea PSD că îşi doreşte, că prin întrebările de la referendum, să aibă mai multă putere şi să fie un dictator.

”Da, aşa cum Madridul are un dictator, Parisul are un dictator, Viena are un dictator. Vreau să spun că noi am trăit 20 de ani într-o situaţie nefirească în care atribuţii care trebuie să fie centralizate, cum împart banii de la străzi, de la locuitori, s-au dus în mod nefiresc către sectoare”, a subliniat Nicuşor Dan, arătând că în toate capitalele europene care există sub diviziuni, modelul este cel pe care îl propune acum.

Întrebat câţi bucureşteni trebuie să se prezinte la vot pentru validarea referendumului, Nicuşor Dan a spus: ”Conform legii referendumului trebuie să fie prezenţi 30% din oamenii din listele electorale, asta înseamnă 540.000 şi trebuie să se prezinte o opţiune, 25%, asta înseamnă 450.000 şi dintre cei care au prezentat o opţiune, jumătate trebuie să voteze DA”.

Primarul a subliniat că ”nu există niciun dubiu că acest referendum se va ţine”.

”Referendumul se va ţine, singura întrebare este dacă se face simultan, cu aceeaşi infrastructură ca alegerile prezenţiale sau nu”, a completat el.

Primarul a mai arătat că a vorbit cu liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, care a iniţiat azi proiectul de lege care prevede organizarea referendumului în acelaşi timp cu alegerile prezidenţiale, şi acesta ”era moderat optimist că o să treacă şi că o să îl avem în două săptămâni”.