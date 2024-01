Nicuşor Dan: Am zeci de exemple de lucrări pe care Primăria Sectorului 3 le face fără niciun fel de act

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că poate oferi zeci de exemple de lucrări realizate de Primăria Sectorului 3 fără documente şi fără să fi intervenit vreo instituţie pentru controalele necesare, transmite Agerpres.

Precizările au fost făcute cu ocazia lansării, duminică, a candidatului USR pentru Primăria Sectorului 3, Lucian Judele.

„În urmă cu doi ani, era un proiect, se deschisese o linie PNRR şi primăriile din Bucureşti puteau să facă împreună un proiect ca să ia nişte bani pentru semaforizare. Toate primăriile le-au făcut – adică şase din şapte, Primăria Sectorului 3 nu a făcut, pentru că nu a vrut primarul. Acesta este feudalism în administraţie publică. Am zeci de exemple de lucrări pe care Primăria Sectorului 3 le face fără niciun fel de act: intră pe proprietăţi private, pe proprietăţi ale Primăriei Capitalei, ale ministerului, fără niciun act. Şi totuşi nu văd o instituţie care să se ducă acolo să controleze”, a spus edilul general.

Nicuşor Dan a explicat că realizarea unor lucrări fără autorizaţiile necesare ar putea fi sesizată de către Curtea de Conturi, de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau de către proprietarii terenurilor respective.

„Situaţia, în opinia mea, are trei paliere. Are un palier financiar: dacă poţi să aloci bani pe o lucrare unde nu ai drept de administrare, şi aici e o chestiune care ţine de Curtea de Conturi. Are un palier de construire- de faptul că se construieşte fără autorizaţie; şi aici, din păcate, aşa cum este legislaţia făcută, poate să intervină chiar primarul Sectorului 3, când se fac construcţii fără autorizaţie, ceea ce, evident, nu o să facă, sau Inspectoratul de Stat în Construcţii, de care ştim toţi că nu funcţionează. Şi mai este chestiunea, cum a fost situaţia trotuarului din faţa Magazinului Unirea, unde era un teren pe care Administraţia Străzilor îl modernizase şi a venit Primăria Sectorului 3 şi a stricat ce făcusem noi. Din păcate, tu, ca proprietar, în condiţiile astea nu poţi decât să te duci în instanţă şi să aştepţi doi-trei ani până se termină”, a arătat primarul general.

Nicuşor Dan a făcut referire şi la terenul retrocedat din Parcul IOR, subliniind că demersurile Primăriei Capitalei pentru recuperarea acelui spaţiu sunt „mai dificile”, după ce fostul edil general, Gabriela Firea, şi primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, nu au demonstrat în instanţă că spaţiul respectiv a fost parc.

„Am văzut câteva acţiuni în instanţă făcute în 2013, în care, în momentul în care s-a pus în discuţie să se dovedească faptul că acel teren era parc, nici primarul Sectorului 3, care era în litigiu, nici primarul Municipiului Bucureşti, care era în litigiu, nu s-au gândit să facă o chestiune elementară, să cheme ca martori oameni din zonă, care să spună că acolo a fost parc şi acolo s-au plimbat copiii lor de acum 20-30-40 de ani. Şi iată că din cauza asta, mai întâi Curtea de Apel şi ulterior Înalta Curte au spus că acolo nu a fost parc, pentru că oamenii aceştia au acţionat împotriva interesului public. Vorbim de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi de primarul Municipiului Bucureşti, Gabriela Firea. Acum situaţia noastră este mai dificilă. Am dat acea amendă de 35 de milioane de euro, pe care sper ca instanţa să o confirme, şi cu banii aceştia să răscumpărăm terenul”, a mai spus Nicuşor Dan.