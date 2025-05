Nicuşor Dan: Am convenit ca doi oameni de la fiecare partid să înceapă să lucreze la o comisie de tăiere a cheltuielilor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, în urma consultărilor pe care le-a avut cu partidele din Parlament, fiecare formaţiune politică a înţeles că este nevoie despre reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului. Nicuşor Dan consideră că cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani şi jumătate şi cu un premier politic, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, care sunt concluziile după consultările avute cu partidele parlamentare.

”Fiecare dintre ele a înţeles că este nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului şi am agreat ca doi oameni de la fiecare dintre partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuielilor. (…) Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanţi ai ministerului Fianţelor încă de săptămâna trecută şi în momentul ăsta am datele mari, întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem”, a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că varianta principală este desemnarea unui premier politic.

”Deocamdată eu cred că cel mai bine şi asta este varianta principală cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani şi jumătate şi cu un premier politic”, a precizat preşedintele României.

Întrebat dacă exclude varianta unui premier tehnocrat, Nicuşor Dan a răspuns: “Pentru moment sunt discuţii, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită. Un premier tehnocrat nu are autoritate”.

El a adăugat că deocamdată sunt discuţii pe măsuri economice şi nu pe oamenii care vor face parte din guvern.

”Pentru moment discutăm de planul de măsuri economice, în paralel vor începe discuţiile pe celelalte capitole şi abia după acea pe oamenii care vor face parte”, a mai declarat Nicuşor Dan.