Nicoleta Pauliuc, preşedintele comisiei de apărare din Senat, după discuţiile cu MApN privind dronele: Am cerut anumite lămuriri pe partea legislativă. E nevoie ca aceste legi să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptate

Nicoleta Pauliuc, preşedintele comisiei de apărare din Senat, a declarat miercuri, după discuţiile cu MApN privind dronele, că parla,entarii au cerut anumite lămuriri pe partea legislativă, precizând că este nevoie ca aceste legi să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptate cât mai repede, transmite News.ro.

Nicoleta Pauliuc a declarat la Parlament, după întâlnirea cu reprezentanţii din apărare, pe tema legislaţiei privind intrarea pe teritoriul României a unor drone, că toţi cei din Comisia de apărare sunt deschişi, ca de fiecare dată şi vor asigura suportul, dezbaterea şi procedura în privinţa legislaţiei.

Întrebată câte legi vor fi modificate, Pauliuc a spus că, din punct de vedere legislativ, cei din comisia de apărare aşteaptă proiectele de lege din partea Guvernului, de la Ministerul Apărării.

”Din câte am înţeles, legea este la Guvern, are toate avizele şi urmează să intre în şedinţă de guvern. Este o formulă agreată. Noi am cerut anumite lămuriri pe partea legislativă. Am spus foarte clar că e nevoie ca aceste legi să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptate”, a subliniat Pauliuc.

Senatoarea PNL a cerut public instituţiilor care au atribuţii pe avizarea proiectului de lege să dea concursul ca aceste proiecte să intre cât mai repede în Guvern.

Întrebată despre incidentul recent, în care o dronă ar fi pătruns în spaţiul aerian românesc, Nicoleta Pauliuc a spus: ”Din explicaţiile pe care le-am avut, o parte sunt clasificate, nu avem cum să le spunem, dar ne-au dat asigurări că evaluarea dacă o ţintă, o dronă, este ostilă sau nu, să face de un colectiv de specialişti”.