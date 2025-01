Neymar spune că Mbappe îl invidia pe Messi în perioada în care toți trei erau coechipieri la PSG

Neymar a povestit în cadrul unui interviu acordat legendarului Romario cum a fost atmosfera în vestiarul celor de la PSG după venirea lui Lionel Messi. Brazilianul spune că Mbappe îl invidia pe starul argentinian și că e dificil să faci performanță dacă nu încerci să-ți stăpânești din orgolii.

Ajuns la Al-Hilal de peste un an de zile, Neymar a discutat cu Romario despre perioada petrecută la PSG. Echipa franceză a avut o perioadă în care vestiarul era înțesat cu vedete, iar Neymar spune că orgoliile erau pe măsură.

Relația cu Kylian Mbappe a fost una foarte bună la început, dar totul s-a schimbat în comportamentul francezului odată cu sosirea lui Messi pe Parc des Princes.

„Obişnuiam să îl numesc pe Mbappe <Băiatul de Aur>. Am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat întotdeauna, am vorbit cu el, a venit la mine acasă şi am luat cina împreună”, povestește Neymar.

„Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (n.r. Mbappe) a fost un pic invidios. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament”, continuă Neymar dialogul cu Romario.

„Este bine să ai orgolii, dar trebuie să realizezi că nu le poţi controla. Nu poţi juca singur.

Ai nevoie de un alt om alături de tine. Există orgolii uriaşe aproape peste tot, nu poate funcţiona. Dacă nimeni nu aleargă şi nimeni nu ajută, este imposibil să câştigi ceva”, adaugă Neymar.

Brazilianul și Mbappe au sosit la PSG în același an, în 2017, în timp ce Messi a făcut pasul către campioana Franței în 2021.

Între timp, niciunul nu mai evoluează pentru liderul din Ligue 1: Neymar este la Al-Hilal, Messi la Inter Miami, iar Mbappe a făcut în vara anului trecut pasul către Real Madrid.

De asemenea, brazilianul a mărturisit că nu a plecat de la Barcelona în 2017 pentru că se simțea „în umbra” lui Messi.

„Nu am plecat de la Barcelona pentru a deveni cel mai bun din lume la PSG.

Messi mi-a spus: De ce pleci? Vrei să fii cel mai bun din lume? Te pot ajuta să devii cel mai bun din lume.

I-am răspuns că nu despre asta e vorba, e ceva personal”, a încheiat Neymar.

Ajuns la 32 de ani, Neymar este legitimat în prezent la Al-Hilal, iar cota sa de piață a înregistrat în ultima perioadă o coborâre abruptă: este evaluat de Transfermarkt la €15 milioane.

În prima parte a perioadei de la PSG, Neymar ajunsese la o cotă de piață de €180 de milioane.

