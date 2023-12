Netflix a anunțat când lansează „Supersex”, biografia starului porno italian Rocco Siffredi

Netflix a stabilit ca „Supersex”, serialul inspirat din viața reală a starului porno mondial Rocco Siffredi, care are la activ peste 1.500 de filme hardcore, să aibă premiera pe 6 martie 2024, scrie Variety.

Alessandro Borghi, starul serialului Netflix Suburra, o dramă mafiotă, și câștigătorul premiului juriului de la Cannes din 2022, The Eight Mountains, îl interpretează pe Rocco în această versiune ficțională a vieții actorului porno.

Serialul este creat și scris de scenarista italiană Francesca Manieri („We Are Who We Are”, „L’Immensità”), cunoscută ca fiind o feministă militantă. Este descris în materialele promoționale ca fiind o poveste profundă care trece prin viața lui Siffredi încă din copilărie și analizează familia sa, „relația sa cu dragostea” și modul în care „Rocco Tano – un tip simplu din Ortona [un orășel din centrul Italiei] – a devenit Rocco Siffredi, cel mai faimos star porno din lume”.

Regizorii „Supersex” sunt Matteo Rovere („Romulus”), Francesco Carrozzini („The Hanging Sun”) și Francesca Mazzoleni („Punta Sacra”).

Netflix a declarat, potrivit The Hollywood Reporter, că serialul este „liber inspirat” din viața și cariera lui Siffredi, precum și din mărturiile directe ale acestuia. Jasmine Trinca, care a fost membră a juriului de la Cannes în 2022, o interpretează pe Lucia, un personaj feminin fictiv care reprezintă o sinteză a multora dintre femeile cu care Rocco a avut relații în viața reală.