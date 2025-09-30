Netanyahu informează guvernul despre planul lui Trump pentru Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că se pregăteşte să informeze guvernul său cu privire la detaliile planului pentru Gaza prezentat de preşedintele american Donald Trump, după discuţii între cei doi lideri la Casa Albă, notează AFP, transmite Agerpres.

„La Washington, am ajuns la un acord cu preşedintele Trump privind un cadru pentru eliberarea tuturor ostaticilor noştri şi realizarea tuturor obiectivelor de război pe care ni le-am stabilit”, a afirmat Netanyahu la începutul unei reuniuni a guvernului care a avut loc la scurt timp după întoarcerea sa în Israel, conform unei înregistrări video publicate de biroul prim-ministrului.

„Voi furniza un raport mai detaliat membrilor guvernului şi membrilor cabinetului de securitate”, a adăugat el.