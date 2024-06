„Naturopatul” Cristian Răchitan, prezentat drept „medic specializat în SUA”, adus de profesori și directori în școli și facultăți în fața a sute de elevi și studenți / Întrebat de studii și de dreptul de practică: „M-am pensionat. Tot ce conferențiez eu este privat și te rog frumos să nu mă mai suni niciodată”

Întâlnire a elevilor de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” (CNMVB) din București cu o persoană prezentată drept medic, care le-a vorbit despre levitație, dar și despre cum destinul lor ar fi aranjat încă de la naștere, conform „elocventei” tradiții a ursitoarelor. Timp de peste o oră, elevii l-au ascultat pe Cristian Răchitan, „absolvent” al unei școli americane controversate de medicină alternativă, care a oferit cursuri la distanță și neacreditată, arată o investigație Edupedu.ro.

Directoarea liceului, Liliana Zaschievici, spune că va fi mai atentă la invitați și că propunerea a venit de la un consilier școlar care aparține de CMBRAE. Elevii „trebuie să aibă mai multe perspective asupra vieții, pur și simplu pentru a se raporta critic la ele”, este de părere Zaschievici.

Cazul a fost semnalat pe Facebook pe 22 aprilie de conferențiarul universitar Radu Gramatovici de la Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) a Universității din București (UB).

Răchitan se prezintă drept ND – doctor naturopat, român emigrat în SUA acum 40 de ani și care tratează acolo vedetele, susținând în aparițiile de pe site-uri românești rolul soarelui, al apei sau al aerului în tratarea bolilor. Nu apare în vreun registru al practicienilor de profil afiliați asociațiilor reprezentative din New York și la nivel de Statele Unite, iar în statul new York, unde susține că locuiește, nu ar avea drept de practică. Detalii, mai jos în articol.

Directoarea Colegiului Național Mihai Viteazul (CNMVB), profesoara de logică Liliana Zaschievici, susține că propunerea de a-l avea invitat pe Răchitan a venit de la „o doamnă consilier psiholog, nu a noastră din școală, altcineva, care are copil în școală și i s-a părut interesant să le vorbească copiilor de asta. Consilierei nu i s-a părut la prima vedere nimic rău. Era ceva despre sensul vieții”.

Zaschievici spune într-un interviu pentru Edupedu.ro acordat după întâlnirea din luna aprilie că elevii ar fi sesizat lipsa de bază științifică a discursului și nu crede că a afectat pe nimeni: „Sinceră să fiu, copiii noștri au sesizat că discursul dumnealui era lipsit de o bază științifică, motiv pentru care i-au și pus întrebări, să zicem, încuietoare și ceea ce le-a transmis e că este bine să fie onești, că este bine să nu mintă. Da, lucruri general valabile”.

„Nu cred că a afectat pe nimeni. Că dumnealui a povestit despre experiențele cu șamani sau cu Tibet sau cu nu știu ce – sunt, pur și simplu, experiențele dumnealui. Este o experiență de viață. Da. Este un mod de a vedea lumea pe care [elevii] l-au catalogat ca atare și l-au înțeles ca atare”, a continuat directoarea. Detalii, mai jos în articol.

Contactat de Edupedu.ro telefonic pentru un punct de vedere, joi, 31 mai, Cristian Răchitan a spus că are drept de practică în America, „în altă țară nu sunt afiliat ca să pot să practic” și a subliniat că nu este vorba de prescriere de medicamente.

Întrebat de faptul că nu apare în registrul Asociației Americane de Doctori Naturopați (AANP), Răchitan a spus: „Nu m-am înscris cu ei pentru că începe să-mi trimită o mie de e-mailuri, să mă bage în business cu AI, să îmi bage pacienți. Eu m-am pensionat, eu nu mai lucrez”.

Dacă inițial era curios să vadă cu ce „problemă” am venit la el și după ce a răspuns pe un ton binevoitor la primele întrebări, tonul s-a schimbat când l-am întrebat ce calificări și diplome are și în baza căror studii urmate la universități: „Tot ce conferențiez eu este privat, este total privat și te rog frumos să nu mă mai suni niciodată. Mă deranjează, nu-mi place să mă ia cineva la socoteală. Am terminat, da?”, a spus Răchitan reporterului Edupedu.ro. – integral, mai jos în articol

