Peste 1.000 de pagini și grupuri de Facebook promovează conținut dezinformator, alarmist, rusofil, pseudoștiință și pe candidatul Călin Georgescu. Semnal public al unei comunități de internauți – Edupedu.ro

Peste 1.000 de pagini și grupuri de Facebook promovează conținut dezinformator, alarmist, rusofil, pseudoștiință și pe candidatul Călin Georgescu. Semnal public al unei comunități de internauți

Un grup de internauți care monitorizează dezinformarea online a identificat peste 1.000 de pagini și grupuri de Facebook care propagă în regim de „spam” conținut pseudoștiințific, pseudoreligios sau de propagandă politică. Datele analizate și de Edupedu.ro arată că aceste pagini au zeci și sute de mii de aprecieri și sunt administrate uneori din afara României, scrie Edupedu.ro.

Potrivit centralizării făcute de grupul public și deschis de Facebook „AI de noi”, o parte semnificativă a acestor pagini are un caracter religios, promovând mesaje care solicită interacțiune prin postări de tip „Dacă dai like, Dumnezeu te ajută”, „Aminul tău te va salva” sau „Am făcut asta și nimeni nu mă apreciază”. Asta pentru a ajunge la cât mai multă lume și pentru a păstra în „bula” dezinformatoare cât mai mult timp utilizatorii. Însă nu doar atât.

De menționat că nu cunoaștem autorii centralizării datelor despre paginile și grupurile de Facebook din analiză, aceasta fiind un efort colectiv, informal, al internauților pasionați de combaterea dezinformării și a conținutului. Potrivit coordonatorilor acestora, membrii grupului raportează la Facebook conținutul fals, de fake news sau dezinformator și invocă în rapoartele pe care le fac legislație românească și europeană privind protecția în fața acestui tip de conținut, pentru a putea fi eliminate de rețeaua socială.

Sunt mai multe pericole pe care le reprezintă aceste pagini și pe care rețeaua de socializare Facebook pare să nu le observe atâta timp cât creează interacțiune cu utilizatorii. Pe de o parte, este conținutul dezinformator, rusofil, de promovare a pseudoștiinței, pseudoreligiei și în mare parte de promovare și a fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Iar asta în condițiile în care titlurile paginilor sugerează cu totul altceva decât tipul de postări pe care le fac – FOTO GALERIE mai jos în articol.

Cu alte cuvinte, proprietarii paginilor speculează numele cu rezonanță naționalistă sau religioasă pentru a atrage utilizatori care caută conținut patriotic sau spiritual, dar în realitate prezintă informații false sau distorsionate sub umbrela unor valori aparent tradiționale sau morale.

Mai multe din paginile analizate de Edupedu.ro comportă trăsături precum apariția la aprecieri a unor conturi cu nume românesc sau asiatic („Cheng” din Brăila, „Maricica” din Vietnam etc.), ceea ce sugerează implicarea unor boți, însă acestea fluctuează și diferă de la pagină la pagină și redirecționarea conținutului dezinformator la adrese web prezentate drept site-uri de știri, dar care sunt site-uri neasumate, cu conținut click-bait cu relevanță informativă zero și chiar potențial malițioase pentru dispozitive (telefon, tabletă, laptop etc.).

