Naționala României, în coborâre în clasamentul FIFA după înfrângerea cu Bosnia

Echipa națională de fotbal a României a înregistrat o coborâre de șapte locuri față de luna decembrie și ocupă în prezent poziția 45 în ierarhia FIFA.

Tricolorii au pierdut cu Bosnia (0-1, pe Arena Națională) și au câștigat, scor 5-1, în deplasarea cu San Marino în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Tricolorii nu s-au mai găsit pe un loc atât de slab din iulie 2024, atunci când se aflau tot pe 45 în clasamentul FIFA.

Cum stau adversarele din preliminariile pentru CM 2026

Argentina, campioana mondială en-titre, se menține lider al ierarhiei, în timp ce podiumul este completat de Spania și Franța.

Anglia se găsește pe patru, iar Brazilia pe locul cinci în lume.

Clasamentul FIFA, primele zece locuri

*În paranteză este trecut locul ocupat anterior în clasamentul FIFA.

The latest FIFA world rankings update is here, with Spain and Netherlands moving up. 📈 pic.twitter.com/6wqsUbAihk

— 90min (@90min_Football) April 3, 2025