National Gallery din Londra, nevoită să stea deschisă toată noaptea ca urmare a succesului expoziţiei lui Van Gogh

Expoziţia lui Vincent Van Gogh de la National Gallery din Londra va rămâne deschisă toată noaptea între 17 şi 18 ianuarie, pentru ultimul weekend al acestui eveniment de mare succes, a anunţat muzeul londonez, relatează AFP, transmite News.ro.

Peste 280.000 de persoane au vizitat deja expoziţia „Van Gogh: Poets and Lovers”, care a fost deschisă pe 14 septembrie şi se va închide pe 19 ianuarie. Aceasta o transformă în a treia cea mai de succes expoziţie contra cost de la National Gallery.

Expoziţia este consacrată operei pictorului olandez create între februarie 1888 şi mai 1890, cei doi ani petrecuţi în sudul Franţei, în Arles şi Saint-Rémy-de-Provence. Sunt expuse peste 60 de lucrări, inclusiv „Noaptea înstelată, două tablouri „Floarea-soarelui” şi „La Berceuse”.

Toate biletele au fost deja vândute pentru ultimele câteva zile ale expoziţiei.

Biletele pentru noaptea de 17 ianuarie au fost puse în vânzare joi dimineaţă, iar sloturile de la miezul nopţii şi de la ora 00:30 au fost rapid epuizate.

„Vizitatorii noştri vor avea ocazia rară şi specială de a descoperi picturile lui Van Gogh noaptea şi la primele ore ale dimineţii”, a declarat Gabriele Finaldi, directorul National Gallery. Ei vor călca pe urmele unor „artişti precum (Lucian) Freud, (Francis) Bacon şi (David) Hockney, care au venit în aceste momente să se inspire din colecţia muzeului”, a adăugat directoarea.

60 de lucrări de Vincent Van Gogh sunt expuse în galeriile muzeului londonez.

Este doar a doua oară când muzeul rămâne deschis şi noaptea. Experimentul a fost încercat în 2012, cu ocazia expoziţiei „Leonardo da Vinci : Painter at the Court of Milan” (Leonardo da Vinci: Pictor la Curtea din Milano).