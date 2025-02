Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului – dezbătută şi votată, vineri, de Parlament / USR nu susține demersul AUR, S.O.S. România și POT

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, iniţiată de AUR, S.O.S. România şi POT, va fi dezbătută şi votată în plenul reunit al Parlamentului, care se reunește vineri, de la ora 11:00. Pentru a fi adoptată, este nevoie de votul majorităţii parlamentarilor, şi anume 233 de voturi favorabile.

Potrivit deciziei Birourilor Permanente reunite, la dezbaterea asupra moţiunii de cenzură grupurile parlamentare au la dispoziţie 39 de minute, iar Guvernul tot 39 de minute.

Moţiunea a fost citită, marţi, în plenul Parlamentului, de senatorul AUR Petrişor Peiu.

În documentul intitulat „Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă”, semnatarii susţin că Guvernul actual este ilegitim şi, deşi se află în funcţie de doar două luni, acumulează „un bilanţ ruşinos de abuzuri şi eşecuri”.

„Premierul Marcel Ciolacu a fost impus de către preşedintele ilegitim Klaus Iohannis, în perioada în care acesta îşi încheiase deja mandatul constituţional. Prin urmare, acest Guvern şi acest prim-ministru sunt lipsiţi de orice urmă de legitimitate, reprezentând de fapt prelungirea abuzivă a unui regim respins categoric de cetăţeni. În ceea ce priveşte capacitatea sa executivă, într-o democraţie funcţională, nici măcar nu ar fi fost nevoie de o moţiune de cenzură pentru a-l înlătura – acest Guvern nu ar fi trebuit să existe vreodată”, se arată în moţiune.

În opinia semnatarilor moţiunii, premierul şi-a pierdut credibilitatea, imaginea acestuia şi a unor membri marcanţi ai Cabinetului fiind compromisă prin asocierea cu „monstruosul scandal Nordis, o fraudă de proporţii uriaşe, de zeci de milioane euro, care a lăsat în urmă aproape 1.000 de români înşelaţi de complicitatea inacceptabilă dintre politicieni corupţi şi afacerişti interlopi”.

Moţiunea va fi votată şi de deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, care consideră că „Guvernul Ciolacu ar trebui demis, deoarece face rău României”.

„Românii au votat USR ca să meargă la guvernare şi să facă reformele promise. Nu să ezite să facă opoziţie în Parlament susţinând Guvernul Ciolacu care în mod vădit face rău României. Şi, mai grav, care va face şi mai mult rău după alegerile prezidenţiale dacă încă mai este în funcţie. Rămân alături de colegii mei, chiar şi atunci când avem opinii diferite, aşa cum am făcut-o mereu. Dar nu cred că trebuie să susţinem Guvernul Ciolacu. Dacă va exista un vot în cadrul conducerii USR, voi susţine să avem o poziţie clară: fie suntem la guvernare, fie suntem în opoziţie. Să spui una, dar să votezi alta nu ar trebui să fie o opţiune pentru USR. Deocamdată nu a existat niciun astfel de vot. Să trăim în minciună poate fi mai util pentru unii pe termen scurt, dar e rău pentru România. Trebuie să trăim în adevăr. Pentru că nimeni nu are nicio putere împotriva adevărului, ci doar împreună cu el”, a susţinut Năsui.

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a reiterat marţi că parlamentarii formaţiunii nu susţin moţiunea de cenzură depusă de AUR, S.O.S. România şi POT.

„Noi nu votăm acum. Am spus asta, am decis împreună cu colegii mei şi cu doamna preşedinte Elena Lasconi, cred că de două săptămâni. Ne uităm la tot contextul internaţional, la faptul că România are un preşedinte interimar şi am spus atunci şi spun şi acum: am fi votat dacă am fi înţeles ce se întâmplă de a doua zi după ce Ciolacu pleacă acasă şi în ce măsură se poate pune un nou Guvern pro-european, în această perioadă atât de complicată, pentru că avem o responsabilitate pentru fiecare om care îşi vede de treaba lui, munceşte şi plăteşte taxe. Nu putem să aruncăm ţara în haos”, a transmis Moşteanu.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu susţine că moţiunea de cenzură nu va trece, pentru că Guvernul are o majoritate care a fost testată deja de mai multe ori.

Ghigiu a fost întrebat dacă PSD are emoţii în legătură cu moţiunea de cenzură şi dacă sunt membri de partid care ar putea vota „pentru”.

„Nu va exista şi eu vă garantez, şi în politică nu e bine să garantezi, dar eu vă garantez că nu va exista niciun membru al PSD care să voteze această moţiune de cenzură. Eu sunt convins că această coaliţie va funcţiona şi veţi vedea vineri că moţiunea va fi respinsă. Cred că nici iniţiatorii nu au aşteptarea că va trece această moţiune”, a declarat marţi deputatul PSD la Palatul Parlamentului.