Monaco şi-a prelungit contractul cu Formula 1 până în 2031

Marele Premiu al Principatului Monaco va figura în calendarul Formulei 1 până în 2031, după semnarea unui nou contract pe şase ani cu organizatorul acestei curse, Automobile Club de Monaco (ACM), au anunţat joi responsabilii F1, citaţi de agenţia DPA.

🚨 It’s OFFICIAL!

We are delighted to confirm that the #MonacoGP will remain on the #F1 calendar until 2031! 🤩🇲🇨

—

🚨 C’est OFFICIEL !

Nous sommes ravis de confirmer que le #MonacoGP restera au calendrier de la #F1 jusqu’en 2031 au moins ! 🤩🇲🇨#MonacoGP2031 @F1 pic.twitter.com/YAT6KmXN2R

— Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) November 14, 2024