Momente memorabile la JO: De la cereri în căsătorie, la un selfie istoric şi la confuzia gimnastei Zhou Yaqin – VIDEO

Jocurile Olimpice încheiate duminică în capitala Franţa au fost caracterizate de momente de neuitat, de la cereri în căsătorie sau gesturi de prietenie şi solidaritate, relatează The Guardian, care prezinte o serie din aceste momente, transmite News.ro.

O stea a tirului aduce aurul Guatemalei



O uşă se închide, alta se deschide. În 2011, gimnasta Adriana Ruano a suferit o accidentare gravă la spate care i-a distrus visul de a se califica pentru Londra 2012. Medicul i-a sugerat tirul ca sport alternativ. După 12 ani, ea a obţinut 45 de puncte din 50 în finala feminină, devenind prima guatemaleză care câştigă o medalie de aur.

Lucrurile mici contează: Dragostea lui Ledecky pentru public



Katie Ledecky a câştigat al nouălea său aur olimpic în finala feminină a probei de 1500 m liber, bucurându-se de atmosferă. Făcând cu mâna la mulţi spectatori din arenă, reacţia unui fan a ieşit în evidenţă. O fetiţă blondă nu putea să creadă că Ledecky a observat-o. Peste un milion de telespectatori au urmărit bucuria ei nestăpânită într-un videoclip, iar Ledecky a vorbit cu tânăra fană pe FaceTime.

Feel good post of the day:

Little girl is so thrilled after Olympic star Katie Ledecky waves at her! pic.twitter.com/FAXYk5yRkP

— Just Mindy (@just_mindy) August 1, 2024

„Este fetiţă!” – cum a devenit ziua mai frumoasă pentru Ryan Murphy

Un alt înotător american, Ryan Murphy, a cucerit o medalie de bronz în finala masculină de 100 m spate. El a fost mândru de performanţa sa, dar nu se aştepta la ceea ce i-a pregătit soţia sa. În tribune, Bridget Konttinen a afişat un semn care dezvăluia sexul viitorului său copilt: „Ryan, e fetiţă!” Dintr-o dată, sportul a pălit. „Cred că asta m-a pus pe jar”, a spus el. „Şi a adus această seară la un cu totul alt nivel.”

Dragoste la Paris: Huang spune da



Chinezoaica Huang Yaqiong a avut parte de o surpriză fericită după medalia de aur obţinută la badminton dublu mixt, când iubitul ei, Liu Yuchen, un alt jucător chinez de badminton, a îngenuncheat – ceea ce a făcut ca sărbătoarea să fie dublă. Huang a spus: „Astăzi sunt campioană olimpică şi am fost cerută [în căsătorie], aşa că este ceva la care nu mă aşteptam”.

Inversarea rolurilor: Atletă franceză rescrie scenariul

Trebuie să fie ceva în aer după ce sportivii îşi încheie Jocurile. După ce a doborât recordul european la 3.000 m obstacole, Alice Finot i-a pus întrebarea iubitului ei cu o insignă „Love in Paris”, după ce a promis că va îngenunchea dacă va termina cursa în mai puţin de nouă minute. După ce a alergat 8min 58,67sec, Finot a spus: „Nu-mi place să fac lucrurile ca toţi ceilalţi. Din moment ce el nu a făcut-o încă, m-am gândit că poate depinde de mine”.

Tamberi şi Barshim: continuarea



Într-un moment iconic al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Gianmarco Tamberi şi Mutaz Barshim au ales să împartă aurul la săritura în înălţime, după ce amândoi au trecut de 2,37 m, dar au ratat la 2,39 m. Bromance-ul co-medaliaţilor a fost din nou în centrul atenţiei – Tamberi s-a grăbit să îl ajute pe Barshim în timp ce acesta zăcea la pământ cu dureri, ţinându-se de gambă, după ce a sărit 2,27 m în calificări Paris.

Sportivitate: A ţinut drapelul Spaniei



Când a primit medalia de argint, vedeta chineză de badminton He Bingjiao a dat dovadă de un adevărat spirit sportiv, ţinând în mână un mic steag al Spaniei pentru a-şi arăta sprijinul faţă de spaniola Carolina Marín, a cărei călătorie olimpică s-a încheiat din păcate după ce s-a accidentat în meciul din semifinale. A fost un semn de respect faţă de jucătoarea spaniolă, care a câştigat primul său meci şi a condus cu 10-8 în al doilea, înainte de a fi nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări.

Peste graniţe, pentru un selfie pe podium



O manifestare rară de armonie între Coreea de Nord şi Coreea de Sud a fost observată după finala de dublu mixt la tenis de masă, când sportivii din ambele ţări au lăsat deoparte diferenţele pentru a face un selfie pe podium. Coreea de Nord şi-a sărbătorit medalia de argint, iar Coreea de Sud a câştigat aurul. Imaginea virală a arătat clar puterea de unificare a sportului

Phelps sărbătoreşte predarea ştafetei



Asistarea la cursa de 200 m mixt individual a lui Léon Marchand, care a bătut recordul, ar fi putut fi un moment de dezamăgire pentru deţinătorul recordului, Michael Phelps. Dar, comentând pentru NBC, cel mai de succes olimpic din toate timpurile a aplaudat şi a sărit în sus de încântare când recordul său a fost doborât de francez cu 0,17 secunde.

Talismanul norocului: Mâna de ajutor a lui Ramazanova



Arcaşa azeră Yaylagul Ramazanova a avut o altă pereche de mâini care au ajutat-o la primul ei turneu olimpic, când sportiva, care este însărcinată în şase luni şi jumătate, şi-a simţit copilul nenăscut încurajând-o. Ea a spus: „Am simţit cum bebeluşul meu mă loveşte înainte de a trage ultima săgeată, iar apoi am tras un 10”.

Un premiu pe viaţă pentru gimnastul filipinez



Carlos Yulo a primit o serie de cadouri după ce a câştigat două medalii de aur la Paris. Dezvoltatorii imobiliari filipinezi Megaworld au promis să îl recompenseze pe medaliatul cu aur al ţării cu un apartament cu două camere în localitatea McKinley Hill. Tânărul de 24 de ani a primit, de asemenea, 10 milioane de pesos filipinezi (136 600 de lire sterline), ramen gratuit şi colonoscopii pe viaţă, printre alte cadouri.

De la extaz la agonie: Osmanov trebuie să se opereze



Moldoveanul Adil Osmanov a câştigat o medalie de bronz la judo, dar fericirea sa s-a diminuat în timpul sărbătorii. Ridicându-şi braţul pentru a marca momentul, el a căzut în genunchi. Rapoartele au arătat că şi-a dislocat umărul. Cu toate acestea, Osmanov refuzase sfatul medicului de a se opera înainte de a concura, aşa că îl putem ierta pe judoka pentru că a acţionat din impuls.

Zhou câştigă inimile cu confuzia medaliilor



Deruta lui Zhou Yaqin când colegele ei de pe podium şi-au muşcat medaliile a devenit virală după ce tânăra de 18 ani s-a grăbit să le copieze. După ce a câştigat argintul în finala de la bârna, gimnasta chineză aflată la primele sale Jocuri a devenit virală după ce a reacţionat la acţiunile italiencelor Alice D’Amato, 21 de ani, şi Manila Esposito, 17 ani, care îşi muşcau medaliile de aur şi bronz. Zhou şi-a dus rapid medalia la gură, dar nu a muşcat-o, în încercarea de a nu fi lăsată pe dinafară de ceva ce se pare că ea credea că este obligatoriu pentru câştigătoarele de medalii.

Could this be the cutest moment of the @olympics so far? Chinese gymnast Zhou Yaqin didn’t know about the whole medal biting thing, but she’s a fast learner! pic.twitter.com/6Qo4377tDy

— Gloss Media (@glossmedia) August 10, 2024