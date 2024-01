Momente dramatice filmate de pasagerii care au scăpat miraculos din avionul cuprins de flăcări pe aeroportul Haneda din Japonia

Mai mulți dintre cei 367 de pasageri care au scăpat miraculos din avionul cuprins de flăcări pe aeroportul Haneda din Japonia au postat imagini dramatice pe rețelele de socializare. Ele redau momentul aterizării după ce aeronava ia foc și momentele evacuării pe tobogane, care au durat mai puțin de 90 de secunde și au dus la salvarea tuturor pasagerilor din Airbus.

Următorul clip scurt arată momentul în care pasagerii sunt evacuați din aeronavă pe toboganele gonflabile.

All of the 379 passengers and crew on board the #JapanAirlines aircraft have been evacuated.

#HanedaAirport #Japan #Japon #Tokyo #earthquake #JapanTsunami pic.twitter.com/FqqhhzHQVS

Profesorul Graham Braithwaite, director de sisteme de transport la Universitatea Cranfield din Marea Britanie, a calificat drept “incredibil” efortul depus de echipajul de cabină și de piloții de la bordul zborului companiei Japanese Airlines (JAL).

„Japonia are un record fenomenal în ceea ce privește siguranța în transporturi”, a declarat profesorul Braithwaite pentru BBC, care descrie JAL ca fiind un „lider mondial” în materie de siguranță.

„Evacuarea a fost un succes și ne amintește cât de mult s-a investit în pregătirea echipajului de cabină. Accentul lor este pus pe siguranță. Ei sunt ultimii oameni care evacuează avionul și, la prima vedere, se pare că au făcut o treabă incredibilă.”

Context

Un avion al Japan Airlines a luat foc marți pe o pistă de pe Aeroportul Internațional Tokyo-Haneda, potrivit unor imagini difuzate de postul public de televiziune japonez NHK, transmite agenția AFP.

În imaginile filmate la ora locală 17:47 (08:47 GMT), avionul poate fi văzut rulând pe pistă înainte ca o explozie să lase o dâră de flăcări în spatele aeronavei, care apoi a încetinit. La bordul avionului se aflau 367 de pasageri, care au fost evacuați în siguranță.

UPDATE 13:56 Cinci persoane aflate la bordul unui avion al gărzii de coastă au murit în urma unei coliziuni pe pistă cu un avion al Japan Airlines pe aeroportul Haneda din Tokyo, a declarat marți ministrul japonez al transporturilor, citat de agenția AFP.