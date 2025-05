Modelul învățământului profesional dual de la Brașov ar putea fi preluat de Botswana / Ministrul Economiei din statul african: ”Ce am descoperit aici și ni s-a părut foarte interesant pentru țara noastră”

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a primit, marți, vizita unei delegații guvernamentale din Republica Botswana, condusă de ministrul educației Prince Maele, care a venit la Brașov special pentru a vedea cum funcționează sistemul educațional profesional informează Agenția de presă Rador, care citează Radio România Braşov FM.

Alături de primar au fost prezenți și reprezentanții DWK Fit for Future și ai mediului de afaceri. Conform ministrului Prince Maele, obiectivele actualului guvern este a investi cât mai mult în dezvoltarea tinerilor din Botswana, mai ales că această țară aflată în plină dezvoltare, este nevoită să importe forță de muncă bine pregătită, în special în domeniul tehnic.

”Am venit aici pentru a face un exercițiu de benchmarking (o comparație a practicilor, performantelor sau proceselor educative, n.n.). Lumea de azi merge în direcția îmbunătățirii competențelor tinerilor, pentru că, așa cum știți, atunci când investești în tineri, practic îți îmbunătățești economia țării. Așadar, am venit aici pentru a face benchmarking deoarece dorim să transformăm învățământul tehnic și profesional din Botswana. Ceea ce am descoperit aici și ni s-a părut foarte interesant pentru țara noastră”, a declarat ministrul economiei din Botswana, Prince Maele.(…)

În timpul discuțiilor primarul George Scripcaru i-a făcut o prezentare a acestui sistem de învățământ, dar și a istoricului creării lui în România, Brașovul fiind pionierul în dezvoltarea acestei colaborări între mediul instituțional și cel privat. (…) Ca administrație, locală sau centrală, avem obligația de a le oferi celor tineri posibilitatea de a se pregăti în acele domenii pentru care există ofertă pe piața muncii și, în acest fel, de a le oferi șansa de a își găsi un loc de muncă la finalul studiilor și, implicit, de a deveni membri activi ai comunității”, a explicat primarul George Scripcaru.

La finalul întâlnirii ministrul Prince Maele a lăudat ospitalitatea românilor și brașovenilor: ”Trebuie să le spun că ospitalitatea pe care ne-au oferit-o este minunată și dorim ca relația dintre România și Botswana să ajungă la cote și mai înalte. Este pentru prima dată când vin în România, dar nu am văzut niciodată oameni atât de minunați ca românii”, a spus el.