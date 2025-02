Mo Salah, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din lume, nu știe unde va juca sezonul viitor

Mo Salah se află în ultimele luni de contract cu Liverpool, iar viitorul său fotbalistic este încă unul neclar, după cum susține atacantul egiptean al liderului din Premier League.

Ajuns la 32 de ani, Salah este în acest sezon unul dintre cei mai importanți jucători ai liderului detașat din Premier League.

Contractul dintre egiptean și Liverpool se încheie pe 30 iunie 2025, iar fotbalistul mărturisește că nu știe unde-l va găsi sezonul viitor.

Chestionat pe marginea viitorului său la gruparea de pe Anfield, Salah a precizat că nu poate spune dacă va mai continua sau nu la Liverpool.

Există vreo veste în legătură cu viitorul tău fotbalistic? Iar Salah a răspuns sec: „Nu.”

„Vreau ca oamenii să îşi amintească că am dat totul fanilor, oraşului, că nu am fost leneş, că am dat totul”, a completat Salah, într-un interviu pentru TNT.

Atacantul se află la al optulea sezon în care îmbracă tricoul „Cormoranilor”, grupare unde a ajuns în 2017.

De-a lungul carierei, Salah a evoluat pentru echipele El Mokawloon, FC Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma și Liverpool.

Cea mai mare cotă de piață a avut-o în mai 2018: €150 de milioane. În prezent, Transfermarkt îl evaluează la €55 de milioane.