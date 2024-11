Mișcare neașteptată: Novak Djokovic va fi antrenat de fostul său mare rival Andy Murray pentru Australian Open 2025

Tenismanul sârb Novak Djokovic a anunțat, sâmbătă, că fostul său mare rival, Andy Murray, îl va antrena pentru Australian Open 2025 – ceea ce reprezintă o mișcare cel puțin surprinzătoare și spectaculoasă.

Murray, retras din tenis după Jocurile Olimpice de la Paris 2024, va participa la primul Mare Șlem al anului viitor, de data asta în rolul de antrenor, încercând să îl conducă pe Nole la obținerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam.

Cei doi au avut o rivalitate intensă pe teren, disputând mai multe finale importante, dar acum vor colabora pentru a atinge un nou obiectiv.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

„Sunt încântat să îl am pe unul dintre cei mai mari rivali ai mei alături, ca antrenor. Aștept cu nerăbdare să încep sezonul și să concurez în Australia alături de Andy, cu care am împărtășit momente excepționale pe acest continent,” a declarat Djokovic.

La rândul său, Murray a spus: „Mă alătur echipei lui Novak în această perioadă de pregătire, ajutându-l să se pregătească pentru Australian Open. Este o schimbare binevenită și sunt nerăbdător să lucrez cu Novak pentru a-l sprijini să-și atingă obiectivele.”

After being on opposite teams for over 20 years (including their junior days)…

…Novak Djokovic & Andy Murray are now teaming up!! 🤩 pic.twitter.com/OZSSlg5Sle

— Tennis TV (@TennisTV) November 23, 2024