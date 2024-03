Mireasă pe pârtie, în Poiana Braşov. ”Am venit pentru a face nişte poze după nuntă„

Un cuplu de brașoveni au urcat în weekend în Poiană să-și facă fotografii, pe pârtie, în haine de miri, relatează Obervatornews.ro.

„Am venit pentru a face nişte poze după nuntă. Suntem amândoi braşoveni şi ne doream să facem aceste poze în Poina Braşov”, spune soţul. „Ne-am dorit nuntă iarna, am avut-o acum o lună. Atunci nu a fost zăpadă, că am vrut nuntă cu zăpadă, şi ne-am gândit că acum ar fi momentul potrivit să facem trash the dress”, a precizat soţia.

Turiştii s-au bucurat de vremea splendidă şi de zăpadă. În Postăvarul, au fost deschise toate pârtiile din zona superioară a masivului, până la îmbarcarea în linia de telescaun Ruia. Stratul de omăt a fost de peste 30 de centimetri.

Și la Sinaia s-a schiat, în condiții de primăvară, pe şapte pârtii.