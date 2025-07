Ministrul ungar de Externă anunță construirea unui oleoduct între Ungaria și Serbia, împreună cu “partenerii ruși”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijarto, a anunțat luni, într-un mesaj postat pe X, “progrese importante” în construirea unui nou oleoduct între Ungaria și Serbia, “împreună cu partenerii sârbi și ruși”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

ȚÎn timp ce Bruxelles-ul interzice energia rusească, taie legăturile și blochează rutele, noi avem nevoie de mai multe surse, de mai multe rute. Ungaria nu va cădea victimă acestor decizii dezastruoase”, a scris acesta, pe X.

We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions.

— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 21, 2025