Ministrul Transporturilor critică Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru întârzierea cu care se pronunţă. În cazul Lotului 3 al Autostrăzii Moldovei, instituţia a dat un verdict după mai mult de un an, iar din acest motiv stadiul de execuție al lucrării este de 10%

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, îi critică pe membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) susţinând că niciunul nu răspunde pentru faptul că un lot din Autostrada Moldovei se realizează cu mare întârziere din cauză că nu au pronunţat o decizie în mai mult de un an, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a vorbit, miercuri, despre stadiul lucrărilor de pe lotul 3 al Autostrăzii Pietroasele – Buzău, acuzând membrii CNSC de întârziere.

”Probleme nu sunt pe lotul 3 (al Autostrăzii Moldovei – n.r.) probleme au fost pe lotul 3, pentru că putea să fie în acelaşi stadiu ca pe lotul 1 şi pe lotul 2, dacă nu era acea întârziere, nu din cauza Ministerului sau a CNAIR-ului, ci acea întârziere de peste un an de zile, până când cei de la CNSC au dat aceeaşi soluţie pe care am dat-o noi cu un an şi ceva mai devreme”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a explicat că, în condiţiile întârzierii de peste un an, lotul 3 al autostrăzii este la stadiul de 10%.

”Sunt utilaje, se lucrează… rămâne regretul că nu am putut, în ţara asta, şi nu din cauza noastră, a unor domni care nu răspund în faţa nimănui, să ne înţelegem, această Comisiei Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, şi care după un an de zile au venit şi au dat aceeaşi soluţie. Nu-i trage nimeni la răspundere şi nu ştie nimeni că, în loc că circule anul acesta de la A 3 şi până la Focşani, pentru că şi Buzău – Focşani se termină anul acesta, o să te dai jos 13 kilometri şi o să reurci la Buzău. Sigur, la anul e gata şi acea bucată de autostradă, dar e păcat, dar domnii aceia sunt aşa, cum sunt şi dacă spui ceva de ei probabil că o să mă aleg cu diverse lucruri, dar e un adevăr”, a adăugat Grindeanu.