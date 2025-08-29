Ministrul Transporturilor cere Autorităţii Aeronautice Civile şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling: Toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, cere Autorităţii Aeronautice Civile şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling, anunţând toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi, după ce a primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care i-au povestit că, odată ajunşi la destinaţie, şi-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunşi la destinaţie, şi-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă. Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranţă şi respect, nu ca să-şi vadă lucrurile stricate sau dispărute”, spune ministrul Ciprian Şerban, pe Facebook.
Ministrul Transporturilor cere Autorităţii Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling.
”În acelaşi timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenţie mult mai mare procesului de selecţie, instruire şi monitorizare a angajaţilor. Integritatea şi profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, precizează ministrul Transporturilor.
Ciprian Şerban mai spune că astăzi a fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situaţie şi îi felicită pe reprezentanţii structurilor statului care s-au mobilizat rapid şi au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil.
”Respectul faţă de pasageri înseamnă respect faţă de munca şi reputaţia fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate şi transparenţă putem construi încredere şi putem evita astfel situaţii neplăcute care ne afectează pe toţi”, subliniază ministrul.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Transporturilor: 49 de defecţiuni tehnice la metrou, doar în luna iulie / „Pentru cei aflaţi în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condiţiile în care circulă publicul”
Zeci de amenzi date de poliţişti în urma unor verificări privind transportul în regim de taxi sau alternativ, în aeroporturile civile din România/ Printre scopurile acţiunii, eliminarea pirateriei şi diminuarea concurenţei neloiale
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.